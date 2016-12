Bajo supervisión, agente videograbado durante arrestos

Dallas, Texas — Un policía blanco fue puesto en labores restringidas mientras se realiza una investigación interna sobre una videograbación donde aparece luchando contra una mujer afroamericana a la que arresta junto a sus dos hijas adolescentes.El agente de Fort Worth, cuya identidad no ha sido revelada, respondió a una llamada de servicio luego de que Jacqueline Craig discutió con un hombre que dijo que había confrontado físicamente a su hijo de 7 años por tirar basura en la vía pública. En el video grabado con un teléfono celular, se puede escuchar a Craig decirle al oficial que el hombre ‘tomó y ahorcó’ a su hijo.El agente se enfrasca con Craig en una discusión y luego le pregunta que si no le enseñó a su hijo a no tirar basura. Craig responde que independientemente de que si el niño tiró basura o no, el hombre no tenía derecho a ‘ponerle las manos encima’. El agente responde que “¿por qué no?”.El abogado de derechos civiles de Dallas S. Lee Merritt subió a las redes sociales que él representaría a Craig y a su hija de 19 años Brea Hymond, y que no se había reportado la confrontación entre el hijo de Craig y el hombre. No respondió inmediatamente a mensajes telefónicos en busca de comentarios por parte de Associated Press.El diario Fort Worth Telegram report que la hija de 15 años de Craig también fue arrestada.La Policía de Fort Worth dio a conocer en un comunicado que en total se hicieron tres detenciones.Registros en línea muestran que Craig, Hymond y la menor de 15 años ya fueron liberadas de prisión.