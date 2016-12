Se registra una volcadura y un choque

Una volcadura generó un embotellamiento en ambos lados de la carretera Interestatal 10 al oeste de El Paso, la mañana del jueves.El accidente ocurrió poco antes de las 8 a.m. a la altura de la salida Los Mochis y Vinton, cuando el conductor de un tráiler perdió el control de la pesada unidad. Tras volcar, el tráiler terminó en los carriles de la I-10 con dirección al Este, lo que provocó el cierre de este tramo carretero, causando un congestionamiento vial que llegaba hasta la salida de Transmountain.Alrededor de las 11 a.m., las autoridades lograron mover el tráiler, por lo que el tráfico comenzó a fluir de manera normal.La Policía no dio a conocer de manera inmediata el nombre del chofer, sólo confirmaron que no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida. Las investigaciones sobre este accidente continúan, aunque se cree que el pavimento mojado fue uno de los factores principales.Una mujer de la tercera edad, chocó la tarde del jueves contra una tienda de celulares en el Oeste de El Paso. Los hechos de ocurrieron alrededor de las 2 p.m. cuando la mujer perdió el control de su vehículo Cadillac y se impactó contra un establecimiento de T-Mobile, ubicado en la cuadra 5800 de la calle Mesa. No se dio a conocer de manera inmediata la identidad de la conductora, sólo se confirmó que no hubo personas lesionadas.

