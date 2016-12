Ex superintendente escolar se declarará culpable de fraude

Damon Murphy, ex superintendente adjunto del Distrito Escolar Independiente de El Paso, se declarará culpable de los cargos en su contra el próximo mes de enero, de acuerdo con documentos oficiales.Murphy es uno de los seis administradores que fueron detenidos por el FBI, acusados de participar en un fraude escolar, que fue descubierto tras una investigación federal.Según las investigaciones, Murphy supuestamente dio órdenes a directivos de algunos preparatorias de evitar que estudiantes con ‘problemas de inglés’ fueran promovidos al décimo grado para que no tuvieran que tomar el examen del TAKS, para de esa manera mejorar los números del distrito.El ex superintendente enfrenta cargos por conspiración para defraudar al Gobierno federal, un cargo de conspiración para cometer fraude postal y uno más por fraude postal. Por estos delitos podría pasar hasta 20 años en prisión.Pero según los documentos, Murphy llegó a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable y así enfrentar una condena menor, por lo que se espera que el 6 de enero comparezca en la Corte federal ante el juez David Briones.Desde el mes de diciembre del 2010, el FBI había estado investigando a Murphy y a los demás implicados ya que según las investigaciones, varias de las escuelas dentro de EPISD manipulaban los resultados del examen Estatal conocido como ‘TAKS’ evitando que estudiantes con ‘problemas de inglés’ tomaran dicha prueba con la única finalidad de asegurar fondos federales todo esto encabezado por el entonces superintendente Lorenzo García. Según las investigaciones, también retenían en noveno grado a los estudiantes que consideraban que no pasarían las pruebas, para después ser promovidos al onceavo grado evitando que tomaran el examen. De acuerdo a archivos de El Diario de El Paso, todo comenzó en 2009 cuando Patricia Scott, consejera en Bowie High School se percató de que las calificaciones de 77 estudiantes habían sido alteradas. Acto que denunció ante EPISD por lo que se inició una investigación interna, donde se confirmó que las calificaciones sí habían sido manipuladas, pero las autoridades decidieron no hacer público este hallazgo. Fue entonces cuando el ahora ex senador Eliot Shapleigh cuestionó las acciones de EPISD y los resultados obtenidos en los exámenes del Estado. Después de ser llevado ante una Corte federal, en junio del 2012, García se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude postal, así como también de estafar a EPISD con la obtención de manera ilícita de un contrato de 450 mil dólares. García fue condenado a tres años y medio de prisión, pero su condena fue reducida debido a que participó en programas de consejería sobre alcohol y drogas, por lo que fue puesto en libertad en octubre de 2014. Por otro lado, en enero de 2015 Myrna Gamboa, ex administradora de EPISD, se declaró culpable de cometer fraude al manipular las calificaciones de estudiantes, por lo que fue sentenciada a cinco años de libertad condicional, además de una multa de 5 mil dólares. De la detención de Murphy y los otros administradores, García y Gamboa habían sido los únicos en ser juzgados por el fraude escolar.

