El número de estadounidenses inscritos en las bolsas de seguro de salud superó este año la cifra récord del año anterior, informó ayer en teleconferencia la secretaria de Salud Sylvia Burwell.Según la funcionaria, hasta el 19 de diciembre, unas 400 mil personas más que en el 2015 solicitaron un seguro con subsidios provistos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, u Obamacare).El padrón total de asegurados es de 6.4 millones, con 2 millones 50 mil personas habiéndose inscrito por primera vez y 4 millones 310 mil estadounidenses renovando sus pólizas.‘Es una clara señal de que el pueblo busca tener una cobertura médica de calidad, además de accesible (económicamente)’, aseguró Burwell.La demanda por los seguros indica que los estadounidenses quieren que continúe el programa, enfatizó la secretaria, refiriéndose a temores de que el próximo presidente, Donald Trump, abandone el programa.El Obamacare, aunque ideado por el actual presidente Barack Obama, fue aprobado por el Congreso, el cual tendría que derogarlo. Sin embargo, como señalan analistas, Trump podría restringir algunos fondos, efectivamente saboteándolo.‘Estados Unidos no quiere retroceder en lo que ya ha avanzado’, recalcó Burwell.El Obamacare continúa en 2017Durante la conferencia, Burwell señaló que la cifra de personas inscritas en las bolsas de salud ofertadas a través de HealthCare.gov, misma que sirve a 39 estados, seguirá aumentando. Esto, a pesar de que a mediados de año, las pólizas de salud suban de precio.Además la inscripción para el próximo año sigue abierta. La extensión se hará hasta el 31 de enero, exactamente 11 días después de que Trump asuma la presidencia.‘En lo que tenemos registrado, más de 30 mil personas han llamado a la línea de servicio de HealthCare para preguntar si todavía se tienen que inscribir a un plan médico debido a la elección de Trump’, dijo Burwell.‘Una vez más, nuestra respuesta es sí, la cobertura para las personas que se registren hoy perdurará todo el año’.El Condado de El Paso no ha sido la excepción, las cifras de inscritos en Obamacare han subido, según Roy Ortega, portavoz de Proyecto Amistad, una organización de enlace.‘El Paso sigue con una demanda muy alta, hasta la fecha se contabilizan ya 80 mil personas que están bajo un plan médico de salud’, expresó Ortega.Estimó que en El Paso aún hay por lo menos 100 mil personas sin seguro médico, la mayoría de ellos de la tercera edad o niños.Las razones son varias. ‘Puede ser simplemente porque no tienen Internet, porque no están informadas acerca de la ley, de cómo funciona un seguro médico, o porque no manejan el idioma inglés y les causa temor, que en vez de beneficiarse, se perjudiquen’, expresó Ortega.Detalló que siguen trabajando para erradicar la ignorancia del tema en la comunidad, además que seguirán persuadiendo a los paseños a que se acerquen a obtener una atención personalizada.‘Es importante que la gente sepa que todo sigue igual, que aunque escuchen comentarios de la erradicación de Obamacare, nada es oficial ni lo será. Necesitan por lo menos pasar un par de años para poder hacer un cambio en la cobertura médica’, concluyó.El periodo de inscripción continúa hasta el 31 de enero del 2017. Después de esta fecha, las personas que no cuenten con un plan médico de salud, afrontarían una penalización en su trámite de declaración de impuestos.Podrían ser multadas con 695 dólares o con el 2.5 por ciento del salario familiar, que sume hasta 950 dólares.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.