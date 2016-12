Planea activista queja vs Tim Tolbert ante Comisión de Ética

Michael Patiño, uno de los oponentes a la construcción de la arena multiusos en el vecindario de Duranguito, dijo que contempla una queja ante la Comisión de Ética Municipal, por el insulto público que le propinó el concejal Jim Tolbert en la reunión de Cabildo del martes.Patiño conminó a los residentes del Distrito 2, la porción de la Ciudad a la que Tolbert representa, a iniciar una petición como la que él sostiene en estos momentos en contra de Cortney Niland, para removerlo de su cargo.‘Estoy contemplando hacer una queja ética… por su comportamiento profesional… pero, no es mi prioridad. Ahorita me estoy enfocando en reunir las firmas (de la petición contra Niland), esa es mi meta. Tolbert puede esperar’, señaló el activista.El pasado martes, mientras Tolbert se encontraba en uso de la palabra y era abucheado por la multitud, por sugerir que la Ciudad pagaría a las personas que vivían en la zona donde originalmente se planeaba construir la arena, para que se movieran del lugar. Muchos rieron. Michael Patiño entre ellos.Patiño, una de las caras más visibles de la reciente oposición a la arena, dijo que no se vendían a ningún precio, a los que Tolbert respondió: ‘No es momento de ser un pen…’. En ese momento, el alcalde Leeser intervino para evitar que la discusión degenerara más.Patiño y Tolbert intercambiaron palabras al final de la sesión, aparentemente en un tono más amistoso.La Comisión de Ética de Texas, en su código no especifica nada en relación a insultos por parte de un funcionario público en contra de un elector.Las áreas definidas por su comportamiento laboral se ciñen a estándares de conducta y conflictos de interés, aceptación de beneficios, abuso de (poder por medio de la) oficina, otros empleos, declaraciones financieras personales y cabildeo por parte de oficiales estatales y empleados.Aunque existe el apartado de los estándares de conductas, estos tienen que ver más con el aceptar o solicitar sobornos.Pese a ser un hecho inusual, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión respecto de la interferencia del gobierno.Es decir, que tanto Tolbert como Patiño son libres de expresarse de la forma que más les plazca para comunicar sus ideas, aún si es por medio de palabras soeces.

