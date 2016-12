Pena de muerte, en punto más bajo desde la década de 1970

Washington– Este año, sólo 30 personas fueron sentenciadas a muerte en Estados Unidos, siendo el número más bajo desde principios de los años 1970 y una señal del constante descenso en la aplicación de la pena capital.Esta cifra es una considerable disminución respecto a las 49 sentencias de muerte del año pasado y justo una fracción de las 315 que hubo en 1996, de acuerdo a un reporte del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización no lucrativa que se opone al castigo capital y le da seguimiento a este tema.“Creo que estamos viendo un importante cambio en el clima político relacionado con el castigo capital y se refleja en el reducido número de sentencias de muerte que ha habido en todo el país”, comentó Robert Dunham, director ejecutivo del grupo.El creciente rechazo del jurado para sentenciar a los acusados a muerte es uno de varios factores que están contribuyendo al descenso total en las ejecuciones.Veinte personas fueron ejecutadas este año, siendo el menor número desde 1991, en el que 14 personas recibieron la inyección letal.El parteaguas fue en 1999, ya que hubo 98 ejecuciones.Otros factores que han provocado la disminución incluyen la escasez de drogas necesarias para aplicar la inyección letal y desafíos legales más grandes que presentan los acusados en los casos capitales.Aproximadamente la mitad de los estadounidenses siguen apoyando la pena de muerte de acuerdo a un sondeo realizado por el Centro de Investigación Pew que se llevó a cabo a principios de este año, aunque ése es el nivel más bajo en más de cuatro décadas.El apoyo público para el castigo capital tuvo su punto álgido a mediados de los años 1990, ya que el 80 por ciento de los estadounidenses estaba a favor de él.Aunque ese tema sigue causando profundas divisiones. Los electores de California y Nebraska rechazaron abolir la pena de muerte en sus Estados, ya que el mes pasado consideraron referéndums.Estados como Ohio y Oklahoma que han detenido las ejecuciones debido a problemas con las drogas que se utilizan en la inyección letal, están tratando de encontrar la manera de reanudarlas.El castigo capital sigue siendo legal en 31 Estados.Sólo cinco estados llevaron a cabo ejecuciones en este año, siendo el menor número de entidades que lo hacen desde 1983.Georgia encabezó la lista con nueve, seguido por Texas con siete, dos en Alabama y una en Missouri y otra en Florida.En el 2016, sólo cinco Estados sentenciaron a muerte a más de una persona. California dictó nueve sentencias de muerte, seguidas por cinco en Ohio, cuatro en Texas, tres en Alabama y dos en Florida.Sin embargo, California no ha ejecutado a ninguno de los 741 internos que están en el pabellón de la muerte desde el 2006, debido a los desafíos legales sobre el método de la inyección letal.“Entre menos Estados apliquen la pena de muerte y mientras sea usada cada vez menos en las entidades que la llevan a cabo, podremos esperar que las cifras permanezcan bajas a largo plazo y tal vez continúen descendiendo”, dijo Dunham.La semana pasada, el juez Stephen Breyer de la Suprema Corte, renovó su llamado para que esa instancia considere si la pena de muerte es inconstitucional.Breyer discrepó la postura de la corte al rechazar la apelación de un interno que está en el pabellón de la muerte en Florida.Señaló que los acusados que enfrentan sentencias de muerte no son los peores criminales de la sociedad pero han sido “escogidos al azar, tal vez debido a la geografía, a los puntos de vista individuales de los fiscales o lo que es peor, en base a su raza”.Hasta ahora, sólo la juez Ruth Bader Ginsburg se unió a Breyer para cuestionar la constitucionalidad de la pena de muerte.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.