Desahucian en Texas Planned Parenthood

Luego de más de un año de amenazas legales, finalmente Texas sacó del programa Medicaid a las clínicas Planned Parenthood.En un movimiento que podría afectar a miles de mujeres de bajos recursos, autoridades estatales de salud decidieron el martes quitar los fondos de Medicaid que otorgan servicios de planeación familiar y de salud a mujeres de bajos recursos. Planned Parenthood había recibido anteriormente 3.1 millones de dólares en apoyos, pero cesarán en 30 días, según la notificación obtenida por el Texas Tribune.Esa fecha de recorte solamente puede ser aplazada si la organización apela la decisión estatal en los próximos 15 días al solicitar una audiencia administrativa con la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas. Pero autoridades de Planned Parenthood dicen que mejor acudirán a las cortes para bloquear los cortes.“Planned Parenthood sigue dando servicio a pacientes de Medicaid y buscará un mandato preliminar en la demanda interpuesta en noviembre de 2015, tras las primeras amenazas de tomar acción contra pacientes de Planned Parenthood”, dijo Yvonne Gutiérrez, directora ejecutiva de Planned Parenthood Texas Votes, la rama legal de la organización.La lucha sobre los fondos recibidos por Planned Parenthood por esos servicios –que son distintos de los servicios de aborto por los que no recibe apoyos– inició en octubre del 2015 cuando el gobernador Greg Abbott y autoridades estatales de salud hicieron movimientos para recortar apoyos de Medicaid, de los cuales 90 por ciento vienen del gobierno federal a las organizaciones texanas afiliadas.Molestos con la divulgación de videos controversiales de autoridades de Planned Parenthood, los republicanos citaron esos videos y alegaron la existencia de fraudes como prueba de ‘actos de mala conducta’ por parte de la organización y dijeron que cortarían los fondos del Medicaid. Aunque la amenaza estatal parecía ser solamente un amago.En octubre de 2015, autoridades texanas informaron del intento de sacar a Planned Parenthood del programa de seguro público y dieron a la organización 30 días para responder al notificación y solicitar una “junta informal de resolución” con abogados de la comisión de salud. Si la organización no actuaba, el estado señaló que emitiría ‘una notificación final de terminación’, dando fin así a la participación de Planned Parenthood con Medicaid. Dicha orden entraría en vigor 15 días después de recibida la notificación.Pero pasó casi un año sin una notificación final. Mientras tanto, Planned Parenthood continuó dando servicios a mujeres, incluyendo monitoreos de control de natalidad y cáncer, a casi 11 mil mujeres de bajos recursos.En la notificación final, el inspector general de Servicios Humanos y de Salud de Texas, Stuart Bowen, dijo que los videos –donde aparecían a autoridades de Planned Parenthood discutiendo sobre el uso de tejido fetal para investigaciones– mostraba que “Planned Parenthood había violado leyes federales y estatales”.Bowen señalaba en la carta que la organización tenía un historial “ de desviarse de los estándares aceptados” para otorgar muestras de tejidos a investigadores y una ‘tendencia a cobrar más por otorgar tejidos de fetos”, entre otras violaciones.“Su mala conducta está directamente relacionada con el hecho de que si están calificados para dar servicio médico de manera competente, segura, legal y ética”, escribió Bowen en una carta. “Sus acciones violan estándares médicos generalmente aceptados, estipulados en leyes federales y estatales, y son las violaciones al programa de Medicaid las que justifican el cese”.Planned Parenthood ha rechazado esas acusaciones y ha criticado los videos señalados como evidencia al decir que están editados. Sus centros de salud en Texas han dicho que no donan tejido fetal para investigación. Su filial en Houston participó en un estudio de investigación en 2010 con la rama médica de la Universidad de Texas.La lucha sobre fondos de Medicaid no se realizará en una corte federal en Austin, donde Planned Parenthood interpuso una demanda el año pasado buscando bloquear los esfuerzos de Texas. En ese momento, se creía que las filiales de Planed Parenthood serían eliminados del programa Medicaid el 8 de diciembre del 2015.Pero la demanda quedó en el limbo por un año debido a que Texas no había entregado un notificación final de terminación a la organización.Autoridades federales han advertido a Texas que sacar a Planned Parenthood del programa estatal de Medicaid metería en problemas al estado con leyes federales. Y las cortes federales en otros estados han decidido que Planed Parenthood no puede ser eliminado de Medicaid.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.