Economía mexicana, en la ‘incertidumbre’

La economía fronteriza se enfrentará a una ‘incertidumbre excesiva’, según un análisis dado a conocer ayer por la Universidad de Texas en El Paso.Según los especialistas en economía a cargo de ese último informe trimestral del 2016, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aumenta los riesgos a la baja para la economía mexicana, en medio de desequilibrios fiscales que están en el mira de agencias calificadoras para recortar la calificación crediticia de México.The Trump Effect (El efecto Trump) es el título del Pronóstico Económico del Consenso de México del cuarto trimestre, que indica una proyección de la tasa de crecimiento del PIB de 1.4 por ciento, muy por debajo de la tasa de 2.3 por ciento pronosticada en septiembre de 2016.‘Con la incertidumbre que existe, no hay manera de evitar un desaceleramiento en el crecimiento económico, en México, para el 2017, y eso es a raíz de las sospechas y malentendidos del presidente electo Donald Trump’, comentó el doctor en economía, Thomas M. Fullerton, quien junto con Adam G. Walke, ambos de UTEP, pertenecen al Border Region Modeling Project (BRMP).El BRMP es una unidad de investigación del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de Administración de Empresas de UTEP. Su informe sintetiza las previsiones macroeconómicas de nueve bancos prominentes, universidades y otras instituciones de Estados Unidos y México.Desde que iniciara su campaña como punta de lanza del Partido Republicano, Donald Trump hizo visible su intención de desechar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), si no consigue mejores condiciones con México y Canadá.El funcionario electo ha dicho que buscará que México y Canadá estén de acuerdo en renegociar el Tratado de Libre Comercio –que entró en vigor el 1 de enero de 1994– para evitar que empresas manufactureras trasladen sus operaciones fuera de Estados Unidos.Debido a esto, comentó Fullerton, las multinacionales beneficiadas con este tratado, ‘están tomando una pausa de sus inversiones… mientras esperan a conocer cuáles serán las políticas que implementa el nuevo presidente’.La Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU), que elabora informes anuales centrados en asuntos de actualidad que afectan a países, regiones e industrias específicas, ha situado a Trump en el mismo nivel de riesgo que ‘la creciente amenaza de que el terrorismo yihadista desestabilice la economía global’. Además, apunta a que sus propuestas ‘tienden a ser propensas a una revisión constante’.No sólo eso, la Unidad advierte que el fuerte lenguaje que Trump emplea para dirigirse a México y China ‘podría escalar rápidamente hacia una guerra comercial’.Si bien es cierto que las multinacionales podrían estar a la expectativa en lo que resta del año y llega el día uno de la presidencia de Trump, Fullerton asegura que este escenario puede significar un punto de inflexión para los empresarios juarenses.Primero, hay que entender que al eliminar el acuerdo, no sólo las empresas mexicanas o canadienses saldrían afectadas por esta decisión. El especialista explicó que las compañías nacionales con intereses en alguno de estos dos países tendrían que afrontar ‘los mismos obstáculos que las compañías extranjeras deben pasar’ en Estados Unidos.En lo que se refiere a El Paso, el efecto primario que se observa, a raíz de la capacidad de inversión en plantas manufactureras en Ciudad Juárez, habrá menos inversiones en almacenes de este lado y camiones de carga que transportan los productos intermediarios entre las dos ciudades. Las grandes perdedoras en este juego serán, por ejemplo, las empresas que construyen piezas en Estados Unidos que luego son ensambladas en las maquiladoras juarenses y cuyo producto final vuelve a ser importado a este lado de la frontera.En su reporte titulado ‘Comercio transfronterizo y su impacto en la región de El Paso-Ciudad Juárez: una propuesta de financiamiento de la planeación binacional’, el investigador Sergio Peña Medina, señala que ‘las diferencias estructurales (por ejemplo, precios y regulación) y la contigüidad (de ambas ciudades) han permitido el florecimiento del comercio transfronterizo’.Otro golpe a la economía local fronteriza será la demanda de servicios bancarios de contaduría y financiamiento que se observarían con incremento de inversiones en Ciudad Juárez, ‘si no se materializan, la demanda para estos servicios que se proveen por compañías de El Paso, tampoco tendrá cuerpo”.El incremento en el número de plantas de exportaciones manufactureras, crecerá a paso muy lento. Para muestra, en el 2016, el número de plantas establecidas en Juárez pasó de 318 a 325, mientras que para 2017 se estima que sólo abrirán dos nuevas maquiladoras. En términos de empleos de la exportación, se calcula que la tasa decrecerá del 6.8 por ciento en este 2016, llegará al 3.2 por ciento en el 2017.En la imagen no se ha dejado de lado el valor del peso. Los especialistas proyectan que el peso se estabilizará cerca de sus niveles actuales en 2017. El pronóstico del tipo de cambio consensual es de 20.7 pesos por dólar. Es probable que el aumento de los precios de importación se traducirá en una mayor tasa general de inflación el próximo año. En promedio, el estudio de UTEP predice una inflación de precios al consumidor del 4 por ciento.

