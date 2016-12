Perros en aeropuerto tranquilizan a pasajeros

Zelda es una mastín inglesa que, a sus 9 años, ya lleva 3 de experiencia como terapeuta certificada por una asociación internacional.Su trabajo consiste en dar calma a extraños, mostrándose afable y dejándose apapachar.A partir de ayer, Zelda presta sus servicios en Aeropuerto Internacional de El Paso, donde la institución ha contratado a la empresa donde la perrita labora para que dé ‘terapia canina’ para bajar el estrés de los viajeros que, a última hora, tratan de ir a pasar la navidad con sus familiares.“En esta temporada es común ver filas muy largas, vuelos cancelados, vuelos retrasados y gente que tal vez a estado en un avión por más de seis horas, es por eso que buscamos que los usuarios se sientan bienvenidos y mediante esta terapia busquen una distracción durante la estadía en el aeropuerto”, dijo José Antonio Nevárez, gerente de operaciones del aeropuerto paseño.En el periodo que comprende los días previos a la navidad hasta el año nuevo, unos 250 mil viajeros pasan por el aeropuerto paseño.Nevárez comentó que la iniciativa de la terapia canina viene de otros aeropuertos que ya la han implementado y los cuales les ha dado un buen resultado.“Buscamos diferentes métodos para aliviar el estrés en la gente en los aeropuertos y en San Francisco están utilizando la zooterapia. Con perros por igual, buscamos una organización local de terapia canina y la encontramos.”, explicó.Tiene más de 3 de experiencia siendo una perrita terapeuta certificada por la Asociación Internacional de Terapia Canina, (TDA.Tres veces al día llegan grupos de perros al lobby del Aeropuerto Internacional de El Paso para otorgar calma a los usuarios.Cada turno consiste en dos perritos de diferente raza – todos con la certificación de la Asociación Internacional de Terapia Canina – que están siempre acompañados por su entrenador.“Zelda es muy amistosa, es parte de los requerimientos para ser una perro terapeuta, la idea aquí en El Paso es que baje el estrés de las personas, que les brinde paz”, dijo Michelle Watson, entrenadora canina y dueña de Zelda.Watson expresó que la perrita ha trabajado con niños, ha otorgado calma a personas en situaciones difíciles, así como a personas del Centro de Rehabilitación Mental.Los perritos estarán proporcionando cariño y bienestar a los usuarios del aeropuerto de El Paso hasta mañana viernes.Acariciar a los perritos es un método para que los viajeros reduzcan su estrés. Otro es estar preparados para cumplir con los requisitos de las aerolíneas y el aeropuerto en sí.“Nunca está por demás pedir a las personas que estén aquí una o dos horas más temprano para evitar perder vuelos y poder realizar una inspección segura y sin prisas”, dijo Nevárez.Añadió que es importante revisar el sitio web de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para saber qué se puede transportar y qué no, tal como los productos en envase de vidrio, sustancias corrosivas u objetos punzocortantes.“Pedimos que no traigan regalos envueltos. Es indispensable y de suma importancia que no esté nada cubierto en los puntos de revisión, de lo contrario se tendrá que (abrir) o se confiscara”, expresó.Si el viajero viene al aeropuerto con tiempo y preparado para las inspecciones, pasará menos tiempo en línea o con los inspectores, además de que contrubuirá a agilizar las líneas de espera para los demás.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.