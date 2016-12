Alertan vs suicidios en temporada de festejos

Expertos locales aseguran que el mes de diciembre representa una de las épocas de mayor depresión entre personas, que en algunos casos derivan en suicidios.En el Condado de El Paso, los suicidios se disparan en un 45 por ciento alrededor de estas fechas, según la oficina del Forense.El pasado sábado 17 de diciembre las autoridades reportaron en el Noreste de la ciudad un homicidio-suicidio que involucró a dos mujeres, de 42 y 29 años respectivamente, quienes se habían casado hace unos meses, en el verano.Reportes oficiales del Departamento de Policía de El Paso (EPPD) revelaron que la presunta agresora fue Mary Elizabeth Wilson, 42 años, quien le disparó a su pareja, Rebecca Danielle Wilson, para después quitarse la vida.Los cadáveres de ambas fueron ubicados en una vivienda de la cuadra 4700 de la calle Loma Del Rey, donde los vecinos aseguraron que se trataba de personas tranquilas.“Me tocó verlas varias veces, pero no llegué a tratarlas personalmente, es un vecindario muy callado y no todos los vecinos se conocen”, dijo un residente del sector quien pidió no ser identificado.“En las épocas decembrinas se incrementan mucho estos factores realmente de entorno familiar, el consumo de bebidas alcohólicas, la falta de dinero, la lejanía o los problemas familiares”, dijo el doctor Marcelo Rodríguez-Chevres siquiatra y médico en jefe de la Autoridad de Salud Mental del Condado, Emergence Health Network (EHN).En el Condado de El Paso la Oficina del Médico Forense registró 66 suicidios en el 2012, 76 en el 2013, 96 en 2014 y 71 el año pasado. Las cifras para el 2016 no están aún disponibles, sin embargo, la dependencia del Condado asegura que de acuerdo a los patrones presentados casi todos los meses del año reportan casos relacionados.De acuerdo a los Centros de Control y Enfermedades (CDC) la incidencia del suicidio aumenta en la primavera y el otoño, sin embargo, Rodríguez-Chevres insiste en que especialmente en las festividades de Navidad y Año Nuevo, la presión social, los medios de comunicación masiva venden ciertos roles de vida y de conducta que finalmente sí alteran el estado de ánimo.Datos de EHN indican que hay un aumento en las necesidades de servicios de salud mental durante la temporada navideña entre la comunidad local."La temporada navideña viene con muchas expectativas y puede proporcionar situaciones de estrés. Si la persona tiene una condición de salud mental preexistente esta puede aumentar durante esta época”, dijo el siquiatra.{DESCANSO}Datos de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales de El Paso, NAMI, informa que las personas también pueden sentirse incómodas en esta época del año debido a los bajos niveles de serotonina, un neurotransmisor que el cerebro produce para regular el estado de ánimo.El sol ayuda al cuerpo a producir serotonina, que puede verse afectada por la luz solar limitada durante las temporadas de otoño e invierno. El término clínico se denomina trastorno afectivo estacional (SAD).Además, la oscuridad aumenta la producción de melatonina, la sustancia química que induce al sueño del cuerpo, lo que también puede provocar sentimientos de depresión.Las tradiciones de las fiestas de Navidad y fin de año pueden ser un activador más potente que la falta de luz en el cuerpo aseguran los expertos.“Para muchos las fiestas traen consigo situaciones tristes como la muerte de un ser querido y la gente empieza a reflexionar. Es entonces cuando tenemos que buscar control y balance y aceptar cuando la situación se sale de nuestro control, muchos no pueden hacer esto", dijo Rodríguez-Chevres.A nivel local se encuentra disponible desde noviembre en ITunes una aplicación gratis desarrollada por EHN llamada MHU: Mental Health and You, que proporciona información sobre diferentes tipos de condiciones de salud mental, vínculos y números a los recursos locales de salud mental así como un botón especial que se conecta a los servicios de crisis.Cifras locales, refieren que en entre el 10 y 12 por ciento de la población tiene algún tipo de trastorno de salud mental, lo que también influye en la conducta suicida.“Van desde depresiones muy leves hasta severos trastornos de conducta, es en ese porcentaje de la población que aunado a condiciones socioeconómicas y características demográficas, es donde está un caldo de cultivo para que las personas cometan suicidio”, puntualiza reporte.Si necesita ayuda o tiene sentimientos suicidas puede contactar alEHN Crisis Intake Unit ubicado en el 1600 Montana Ave. También pueden contactar la línea telefónica de ayuda Crisis Intake Unit and Crisis Hotline al 915-779-1800. [email protected]