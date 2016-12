Ignoran demandas para retirar nacimientos públicos

Belén, N. M.— Una histórica ciudad hispana en Nuevo México tiene un nacimiento colocado en la zona Centro. Una pequeña comunidad agrícola en Colorado tiene otro afuera de un parque público. Una ciudad en Pennsylvania se rehusó a quitar su instalación a pesar de haber recibido una amenaza de que se tomarían acciones legales.Por todo el país, se suscitan estas disputas cada año por las instalaciones que celebran el nacimiento de Jesús en los lugares públicos, provocando que habitantes locales se enfrenten a grupos defensores que abogan por la separación de la Iglesia y el Estado. Pero tras años de quejas, las comunidades continúan resistiéndose a las demandas de que quiten las instalaciones que celebran el nacimiento de Jesús de los lugares catalogados como propiedad pública.Tales acciones se dan luego que los habitantes del poblado realizan mítines en torno a estos nacimientos, o cuando grupos conservadores ofrecen dar asesoría legal para mantener los nacimientos en exhibición a pesar de las advertencias para desmantelarlos por medio de la vía legal.‘En cuanto a mí concierne, esto es un asunto muerto’, dijo Jerah Córdova, alcalde de Belén, Nuevo México, donde el nacimiento se mantiene instalado durante todo el año y no fue desmantelado tras las advertencias que recibieron. ‘El nacimiento no sólo representa la historia de nuestra ciudad, también representa nuestra cultura’.Belén es una pequeña ciudad de unos 7 mil habitantes y cerca del 70 por ciento son hispanos. El año pasado, los habitantes recaudaron 50 mil dólares para realizar un festival en apoyo a la conservación del nacimiento, tras haber recibido una carta advirtiéndoles que si no lo desmantelaban se tomarían acciones legales.En Franklin, Pennsylvania, una ciudad de unos 6 mil 500 habitantes, el mes pasado los consejeros votaron a favor de dejar en pie un nacimiento de décadas de antigüedad en un parque de la ciudad tras haber recibido un correo electrónico de parte de la Fundación a Favor de la Libertad de Culto. La fundación ha enviado cartas similares advirtiendo a los municipios que los nacimientos públicos violan la separación de la iglesia y el estado.Los consejeros de la ciudad de Franklin consultaron a abogados y resolvieron el asunto acordando permitir que se instalaran otras decoraciones seculares de Navidad en el parque.Los funcionarios en St. Bernard, Ohio, un suburbio de Cincinnati, ignoraron una carta de parte de la Fundación para la Libertad de Culto y optaron por dejar en pie el nacimiento instalado frente al Ayuntamiento.En Bethlehem, Pennsylvania, los turistas visitan las réplicas en miniatura que representan varias escenas del nacimiento. Dicha instalación es administrada por el grupo no lucrativo Museos y Sitios Históricos de Bethlehem, el cual no tiene conexión alguna con el gobierno municipal.

