Indagan agresión a esposa del alcalde

La Policía investiga una presunta agresión en contra de la esposa del alcalde Oscar Leeser, presuntamente perpetrada en un restaurante del Westside por el marido de una ex concejal, reportó una televisora local.Leesa Leeser al parecer fue golpeada accidentalmente durante un forcejeo entre su esposo (el alcalde) y Rutt Lilly, el esposo de la ex concejal Ann Morgan Lilly, en Thyme Matters, de la cuadra 5300 de Mesa Street, donde las dos parejas coincidieron para cenar, reportó KTSM Canal 9.El altercado comenzó cuando Ann Lilly fue a la mesa de los Leeser a reclamarle al munícipe su postura tocante a la construcción de una arena multiusos en el Centro de El Paso que habría desplazado a vecinos del barrio Duranguito.El Cabildo, la tarde del martes, optó por cambiar el sitio propuesto para la arena, ante las protestas de vecinos, activistas e historiadores.Los Lilly le reclamaron al alcalde haberse "echado para atrás" en defensa de predios, y según una entrevista del alcalde a la televisora, empezaron a hablarle abusivamente.La pareja regresó a su mesa pero Rutt Lilly volvió más tarde para seguir el reclamo; Leeser al parecer trató de grabar a Lilly con su celular, y éste trató de quitárselo. Según el reporte de KTSM, Rutt Lilly trató de arrebatarle el teléfono a Leeser, hubo un forcejeo y cuando la esposa del alcalde trató de intervenir le tocó un golpe.El alcalde presuntamente llamó a la Policía para denunciar el hecho, lo cual no pudo ser verificado anoche por El Diario de El Paso.La televisora contactó a Rutt Lilly, quien calificó la acusación de Leeser como "infantil e inmadura".La estación afiliada a NBC afirma que la Policía no ha levantado cargos contra Lilly.

