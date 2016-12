Donan $10 millones para deudos de policías atacados

Dallas– Era uno de los días más oscuros en Dallas, pero de la oscuridad llegó la esperanza.Emily Thompson es la viuda del oficial caído Brent Thompson.‘Como oficial de Policía, estoy acostumbrada a ver a las personas en sus peores momentos. Uno pierde la imagen de las personas en sus mejores momentos, pero es sorprendente’, dijo Emily, quien también es policía.Lo que ha sido sorprendente es que en todo el mundo, las personas han recaudado dinero para las familias de los cinco agentes caídos y los oficiales lesionados en la emboscada del 7 de julio.El total es de 10 millones de dólares.Heido Smith es la viuda del oficial Mike Smith. ‘Se preocupan por nosotros. Michael ya no está aquí. Sólo quiero agradecerles’, dijo.El dinero será dividido equitativamente entre las familias de los policías caídos. Y los agentes heridos también recibirán algo de dinero.‘Quiero agradecer a todos, desde la niña que se paró en la esquina hasta el hombre en Minnesota que envió dinero’, dijo el presidente de la Asociación de Policías de Dallas, Fred Frazer.El alcalde de Dallas, Mike Rawlings, dijo a las familias que sabe que nada reemplaza a un ser querido, pero espera que el dinero pueda aminorar las preocupaciones.‘Para las familias de los agentes caídos, ninguna cantidad de dinero podrá sanar las heridas provocadas esa noche, pero éste es el pequeño regalo de Navidad que el mundo les hace en memoria de sus seres queridos’, dijo Rawlings.El jefe interino David Pughes señala que el departamento no ha superado la pérdida de los agentes y que es algo con lo que viven todos los días.Pero saber que la comunidad se preocupa, es algo que les ha ayudado a seguir adelante.‘Significa mucho para nosotros que ellos nos apoyen’, indicó.Así que durante la peor tragedia del Departamento de Policía de Dallas, los oficiales también vieron lo mejor de la humanidad.‘He leído las tarjetas y las cartas que me han mandado. Vuelvo a ver lo hermosas que son las personas. Gracias’, concluyó Thompson.

