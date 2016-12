Avalan financiamiento en puentes con fondos públicos y privados

Austin – Legisladores texanos celebran una nueva ley federal que dicen que disminuiría los tiempos de espera e incrementaría la productividad en los puertos de entrada del país.El presidente Obama firmó el viernes el Tratado de Mejora Transfronterizo, que permite a negocios privados y gobiernos locales pagar por mejoras de infraestructura en los puertos de entrada del sur de Texas, al estar de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).La ley genera cuestionamientos sobre si el tratado será reconfigurado o inclusive eliminado en la administración Trump. El pacto ha hecho a El Paso y Laredo dos de los puntos de intercambio más ocupados del país, pero el poco capital humano en esos puertos también ha incrementado los tiempos de cruce para peatones y vehículos particulares y comerciales.La ley fue autoría del senador John Cornyn, representante de Texas, y patrocinada en la Cámara de Representantes por Henry Cuéllar, de Laredo. Su objetivo es permitir que el CBP obtenga más personal durante las horas pico para reducir los tiempos de espera.“Todos los días, billones de dólares en artículos cruzan la frontera entre Texas y México, incluyendo 284 mil millones en intercambios en el mayor distrito de mi Laredo natal y el Valle del Río Grande”, dijo Cuellar en un comunicado. “El sur de Texas es un gran punto para el intercambio mundial, y esta ley ayudará a incrementar la eficiencia en el intercambio en nuestros puntos de entrada fronterizos”.La firma de Obama en la legislación se da en un momento de incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América. Cornyn y sus colegas en la Cámara han expresado su preocupación sobre la retórica del recién electo presidente Trump, que incluía una renegociación o finalización del tratado. Trump argumentó que el cambio beneficiaría a los trabajadores estadounidenses al mantener empleos aquí en lugar de mandarlos al extranjero, pero Cornyn y Cuéllar señalaron en entrevistas que esperaban que lo que Trump dijo en campaña fuera solamente retórica para atraer votantes y que ya había cambiado de opinión una vez que comprendiera que el Tratado ayuda a la economía más de lo que perjudica a los trabajadores.La cooperación público-privada ya se da en algunos puertos terrestres y aeropuertos tras la legislación del 2013 que creó un programa piloto para tales asociaciones. Incluye puentes internacionales en Laredo, el Condado Cameron, Pharr, McAllen y Rio Grande City al igual que operadores internacionales en El Paso. La legislación firmada la semana pasada haría el proyecto permanente.En una declaración, Cornyn dijo que el programa piloto ha probado que la legislación es benéfica para la economía estatal.“Programas piloto como este que ya funcionan en Texas han reducido tiempos de espera, incrementado la eficiencia y mejorado el comercio en nuestros puertos de entrada. Estoy satisfecho de que el presidente Obama haya firmado esta enmienda y la haya convertido en ley para que más puertos puedan beneficiarse”, declaró.México es el principal socio comercial del estado y el tercero del país, atrás de China y Canadá. Durante octubre, meas de 437.5 mil millones de dólares en intercambios han pasado entre ambos países, incluyendo 227.3 y 79.4 a través de Laredo y El Paso, respectivamente.Pero n experto en intercambio fronterizo señala que la medida es solamente un paliativo rápido que no resolverá nada a largo plazo.En lugar de solicitar a los gobiernos locales o negocios particulares pagar por na responsabilidad federal, el CBP debería hacer meas para poder contratar agentes, dijo Nelson Balido, gerente y presidente del Consejo Fronterizo de Comercio y Seguridad, una organización no lucrativa dedicada a promover el intercambio libre y la seguridad.“Es terreno resbaloso. No deseas que el gobierno se acostumbre a que el sector privado pague”, dijo.Pero no es solamente el sector privado quien ha financiado el proyecto hasta ahora. En El Paso, por ejemplo, la ciudad ha utilizado ingresos de los cruces locales pagados por peatones o conductores para mantener el proyecto. Las tarifas han sido utilizadas para pagarle a personal adicional, que ha resultado en una reducción del 15 por ciento en tiempos de espera desde el 2014, según la oficina del representante Robert ‘Beto’ O’Rourke, quien apoya la nueva ley.Pero Balido dijo que la ciudadanía no debería ser convencida del éxito del programa a menos que alguien meas haga un estudio profundo de los resultados. También señaló que usar el dinero de los cruces suma un impuesto a los ciudadanos comunes.“Su subes las tarifas, entonces estás financiando lo que debería estar haciendo el gobierno”, declaró.Cornyn ha dicho por años que las sociedades no se necesitarían si el gobierno federal hiciera su trabajo y pagara bien al personal de CBP.

