… Aristide ingresa a EU, pero a un centro de detención

Peñas Blancas, Costa Rica— En su travesía, cuando el haitiano Dumano Aristide llegó Mexicali, visitó una caseta de las autoridades de inmigración mexicanas cerca de la frontera, que era el primer paso para obtener un lugar en la larga lista de espera para ser admitido y cruzar a la Unión Americana.Recibió un número, y a medida que se alargaron las semanas, acudía diariamente a la caseta, esperando ser llamado.Luego de varios días de esperar, comenzó a desesperarse. ‘¿Podré ir a algún lado?’, se preguntó. ‘¿Podré ver a mi familia?, ¿se enterarán del lugar en donde estoy?, ¿podré contratar a un abogado?’.Y si esa travesía parecía condenada al fracaso, ¿Por qué la gente seguía viniendo?, ¿por qué seguía esperando? No sabía las respuestas y por primera vez desde que empezó su trayecto, sintió que un dolor cruzó por su hombro izquierdo, algo que atribuyó a la ansiedad.Ocasionalmente, sangraba de la nariz. Su madre, en uno de sus videochats, le dijo que debería regresar a Haití por su cuenta –rápidamente él le dijo que no lo haría.‘Siento los problemas de corazón’, dijo Aristide. ‘Hice todo el viaje. Sólo para poder abrazar otra vez a mi mamá’.Hizo una pausa. ‘Entonces ellos me pueden deportar’, dijo.Seguía esperando en Mexicali, era el día 91 de su trayecto, cuando Trump fue electo presidente.No sabía qué sentían los estadounidenses respecto a los migrantes, pero la elección de Trump, pensó, probablemente era una señal de que no sería bienvenido.Vio unas noticias de CNN en su teléfono cuando los resultados fueron dados a conocer. Le llamó a su mamá y ambos lloraron.No pudo dormir, aun cuando sus compañeros sí lograron conciliar el sueño y al día siguiente, sin comer estuvo pendiente del teléfono y vio a Clinton pronunciar el discurso de concesión, impactado por los rostros de sus simpatizantes.‘Caray, es el fin del mundo’, dijo Aristide.Trató de pensar en si sería deportado, algo que ahora sentía que era casi cierto.¿Estados Unidos lo mandaría a Haití en avión?, ¿cómo se sentiría cuando tuviera a la vista Puerto Príncipe? No había estado allí desde el 2012.Se dijo que fue un gran error el haber salido de Brasil.‘Debí haberme quedado’, dijo. ‘Si alguien me hubiera dicho: no tienes ninguna oportunidad’. En serio, me hubiera quedado. No lo hubiera intentado, pero no lo sabía’.Una tarde, cansados de estar sentados en el patio. Aristide y Bawah caminaron hasta cerca de la frontera, que se encontraba aproximadamente a una milla del lugar en donde se quedaban.La temperatura era de 95 grados y pasaron por talleres en donde polarizaban cristales de los vehículos, pequeños bares con hombres curtidos por el sol, calles vacías, una tienda de sombreros vaqueros y otra de uniformes.Luego, a la mitad del Centro de la ciudad, vieron migrantes en todos lados. Rostros que miraban desde los balcones del segundo piso de las fondas y desde el interior de las taquerías.Cientos de personas dormían en los pasillos de la parte superior del Bar 13 Negro. Bawah comentó sobre lo vacío que debió haber estado Mexicali antes de que llegaran los migrantes.‘México es un gran país’, dijo, ‘todos los mexicanos deberían estar en Estados Unidos’.Cuando llegaron a la frontera, a las orillas del Centro de la ciudad, Aristide se quitó la cachucha y se enjugó el sudor.En la distancia, a unos 150 pies de retirado, una bandera estadounidense ondeaba con la brisa.Pasaron por el Hotel del Norte y llegaron a un cerco con alambre de púas en la parte superior. Decía ‘Zona Federal’. ‘Prohibido el Paso’.‘Allí es Estados Unidos’, dijo Bawah señalando hacia el lugar.‘Hay muchos muros, uno y luego dos’, dijo Aristide.En el otro lado, en California, había un Starbucks y un cine parecido a un estadio, gasolineras, un Jack in the Box, 7-Eleven y AutoZone. Todo eso a una milla de distancia.Aristide apuntó su teléfono hacia la bandera de Estados Unidos, sosteniéndolo a la altura de su cadera, como si tratara de que nadie lo notara. Si había viajado 7 mil millas, quería tomar una foto.‘Hay cámaras de seguridad en todos lados’, comentó.Su teléfono tomó la fotografía.Empezó a atardecer y el sol estaba poniéndose. Una penetrante luz inundó el lente. En la única foto que tomó Aristide a la bandera, Estados Unidos no se veía como él esperaba.El 22 de noviembre, finalmente llamaron el número de Bawah.El de Aristide fue llamado el 2 de diciembre. Ambos fueron interrogados por oficiales de Inmigración y fueron enviados en autobuses a los centros de detención: Bawah en California y Aristide en Arizona.En las instalaciones de Calexico, California, rodeado de dos capas de alambre de púas, Bawah fue despojado de sus pertenencias y le dieron un overol de color azul marino.Durmió en un salón en compañía de otras 63 personas. Aun después de llegar a ese lugar, guardaba cierta esperanza y empezó a presionar para que le dieran asilo.Luego, le llamó a cuatro abogados que le dijeron que tenían demasiado trabajo para hacerse cargo de su caso, conoció a otro ghanés que también buscaba asilo y que había estado en esas instalaciones durante un año.Aristide fue enviado a un centro que estaba a dos horas de retirado por carretera, en San Luis, Arizona, en donde también entregó sus pertenencias y al parecer desapareció.En una entrevista telefónica desde el centro de detención de Arizona, Aristide dijo que había sido ‘bombardeado con muchas preguntas’ de las autoridades de inmigración de Estados Unidos antes de ser detenido.Le preguntaron si temía por su vida si regresaba a Haití, y les dijo que no.Y aunque no había tratado de introducirse a la fuerza al país, le preguntaron si sabía que había cometido un delito al tratar de ingresar sin una visa. Les dijo que sí lo sabía.Finalmente, le preguntaron por qué había venido.‘Era la mejor opción que tenía’, dijo y aunque sabía que podía ser deportado, no estaba seguro.‘Tendrá que permanecer en el centro de detención’, le comunicó la semana pasada el Departamento de Inmigración y Aduanas, ‘está pendiente su remoción a Haití’.