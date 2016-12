Contratados ‘por abajo del agua’

Austin— En una hora en la que muchas personas se preparan para dormir, el personal de limpieza de una tienda Target en Austin apenas empieza su jornada. Para cuando terminen al amanecer, los empleados habrán limpiado los baños, sacado la basura, limpiado las ventanas y alfombras y pulido los pisos hasta dejarlos relucientes y blancos, lo que enorgullece a la Corporación Target.Uno de esos conserjes –un inmigrante mexicano de 57 años que prefiere identificarse con su apodo, ‘Chunco’, ha trabajado para varias tiendas Target en el centro de Texas por casi 12 años, a pesar de carecer del derecho legal para laborar en Estados Unidos.Y no está solo: ‘Todos los trabajadores (de limpieza) que conozco eran indocumentados’, dijo en español Chunco al Texas Tribune.Mientras que su estatus migratorio no representa una barrera para conseguir empleo, lo ha expuesto a los riesgos de trabajar a escondidas. Él y algunos de sus compañeros han recibido salarios inferiores al mínimo y han laborado seis o siete días a la semana sin recibir pago por tiempo extra, según registros de la Corte y entrevistas del Texas Tribune. En algunos casos, han acumulado esas horas de tiempo extra cuando los gerentes de Target los han encerrado en la tienda para realizar tareas extra.‘Hemos entendido que los empleadores nos prefieren por ser indocumentados ya que soportamos muchas cosas para mantener nuestros empleos’, dijo Chunco. ‘No podemos darnos el lujo de quejarnos. Ellos se aprovechan de que somos indocumentados’.Lo que Chunco describe es una ventana al submundo del mercado laboral donde las contrataciones ilegales son muy comunes, inclusive entre las compañías de renombre.Aun así, los riesgos de ser sorprendidos por autoridades migratorias son pocos. Los empleadores evaden su responsabilidad al aceptar documentaciones falsas que no son obligados a verificar, clasifican mal a los trabajadores como contratistas independientes o subcontratan por medio de negocios separados que realizan las contrataciones, mientras argumentan que hicieron lo que la ley les indica sobre verificar el papeleo de sus empleados.Es el sistema de ‘no preguntes, no digas’ que permite a los patrones beneficiarse de mano de obra barata. El mismo cobijo bajo el cual son contratados los indocumentados permite su futura explotación.‘El hecho de que estén ocultos los hace vulnerables’, dijo Bill Beardall, director ejecutivo del Centro Equal Justice, una firma no lucrativa que representa a trabajadores con salarios bajos en Texas.Y él debe saber de lo que habla: una larga parte de sus casos son sobre salarios bajos o no pagados a trabajadores migrantes. Dos de esos casos ilustran la naturaleza de este abuso, y muestran cómo empleadores de renombre intentan distanciarse de esas transgresiones.Estancados sin pagaEntre 2007 y 2008, el Centro Equal Justice representó a Chunco y otros 28 conserjes en una demanda contra Target y una empresa contratista llamada Jim’s Maintenance. Según consta en registros públicos de la Corte, los abogados de Target señalaron que la empresa no es quien contrató directamente a los empleados, por lo que no es responsable de los salarios que Jim’s Maintenance no pagó. Target declaró que los trabajadores eran empleados solamente de Jim’s Maintenance.Para Beardall, esta idea era absurda.‘Fueron los gerentes nocturnos de Target’, dijo, ‘quienes dejaban entrar a los empleados y los encerraban, y les decían qué hacer y no los dejaban ir hasta que el gerente de Target había caminado alrededor de la tienda junto con ellos y les decía: los dejaré salir’.La lista de hechos sin discutir sacada de testimonios de horas presentados por ambas partes del caso revelan el grado de control que Target tenía sobre sus conserjes. Los gerentes decidían cuándo iniciaban los turnos y les indicaban directamente a los empleados la hora de entrada, que era usualmente alrededor de las 10 u 11 p.m. Los turnos eran regularmente terminados a las 7 u 8 a.m. pero los gerentes de Target retenían a los trabajadores hasta después de sus jornadas. Y para asegurar que los estándares de limpieza de Target se cumplieran, los gerentes encerraban frecuentemente a los empleados durante todo el turno.‘Nos hemos dado cuenta de que los empleadores nos prefieren por ser indocumentados ya que soportamos muchas cosas con tal de mantener nuestros empleos’, dijo Chunco. ‘No podemos darnos el lujo de quejarnos. Ellos se aprovechan de que somos indocumentados’, afirma.Las declaraciones de ambas partes también revelaron que los conserjes trabajaban regularmente 60 horas o más por semana, sin embargo, de acuerdo a testimonios, nunca se les pagaba tiempo extra. Aunque Target mantenía registros de las horas de los trabajadores, Jim’s Maintenance no lo hacía, solamente llevaba registro de días trabajados. Los pagos que los trabajadores recibían estaban muy por debajo del salario mínimo –en al menos un caso, el equivalente a 4.35 dólares por hora.En el 2006, Target rompió el contrato con Jim’s después de que en una auditoría realizada por Price Waterhouse Coopers se encontró que Jim’s había clasificado indebidamente a muchos trabajadores como contratistas independientes y no llevaba el registro adecuado de salarios y horas. El testimonio de un funcionario de Target sacó a la luz que aun después de recibir los resultados de la auditoría, Target no realizó acción alguna para reportar las infracciones a las autoridades respectivas. Simplemente se limitó a romper nexos con Jim’s, dando al contratista de limpieza solamente dos días de aviso.La ruptura del contrato sacó a Jim’s del mundo de los negocios, dado que, como Beardall lo expresó, ‘su única función en la vida era limpiar las tiendas de Target’. Aun peor resultó cuando Target decidió retenerle a Jim’s un pago de 496 mil dólares por los servicios de todo el mes de mayo del 2006. Como resultado, Jim’s no pudo dar a sus trabajadores su último pago.Por su parte, Jim’s Maintenance reconoció en declaraciones a la Corte que no le pagaba a sus trabajadores los sueldos requeridos por tiempo extra. Sin embargo, el contratista argumentó que era meramente un ‘reclutador de mano de obra’ y ‘administrador de pagos’ en vez de un socio-patrón y que Target era el único responsable por el tiempo extra no pagado, dado que era éste quien obligaba a los trabajadores a laborar tiempo extra. La Corte terminó rechazando ese argumento, fallando que Jim de hecho era un patrón.Finalmente la demanda se resolvió fuera de Corte, y Target nunca admitió error alguno de su parte. El abogado que representó a Jim’s en el caso no contestó las solicitudes de comentarios. En una respuesta por correo electrónico, una vocera de Target escribió que la demanda ‘trató exclusivamente de asuntos de salarios y horas’ y no generó indagación sobre el estatus migratorio de los quejosos o de cualquiera asociado con Jim’s Maintenance.‘No podemos encontrar referencias en los registros de la Corte que indiquen que Target sabía que los quejosos, o cualquier otra persona, fueran indocumentados’, escribió. El problema más bien fue que su patrón, Jim’s Maintenance, no cumplía con sus obligaciones de mantener los registros adecuados, incluyendo los registros de cumplimiento con la I-9. Esta falla de cumplir sus obligaciones contractuales contribuyó a que Target decidiera rescindir el contrato con Jim’s Maintenance”.Los documentos y una transcripción de una audiencia sugieren que los abogados de la tienda podrían haber sospechado que los trabajadores eran indocumentados y pensaban usar su estado migratorio en su contra durante la demanda.Los abogados de Target pensaban interrogar a los trabajadores en sus testimonios, sobre asuntos relacionados con su estatus migratorio, específicamente sobre el nombre y número de Seguro Social que cada uno puso en su solicitud de empleo. Argumentaban que si los trabajadores habían proporcionado información falsa en sus solicitudes, eso hablaba sobre la credibilidad de sus quejas en cuanto a horas y salarios. Pero el Centro Equal Justice interpuso una orden de restricción que impidió tales preguntas, argumentando que tendría un ‘efecto atemorizador’ en la habilidad de los trabajadores para buscar justicia sobre sus derechos legales de salario. El juez aceptó que los trabajadores que demandaban a Target no tuvieran que contestar preguntas relacionadas con su estatus migratorio.‘Los derechos laborales se aplican igual para todos los trabajadores, sin importar su estatus migratorio’, comentó Beardall. ‘El problema es que la mayoría de los trabajadores indocumentados no saben eso, y los patrones quizás tampoco. Si acaso lo saben, aun así usan esa vulnerabilidad de su estado migratorio para inhibirlos de exigir sus derechos’.