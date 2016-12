Cae en El Paso premio de $1.375 millones de la Lotto

Un paseño se sacó la lotería, y quizás no sepa.Según el sitio de la Lotería de Texas, la tienda The Market, del 12275 Pellicano Drive, en el lado Este de El Paso, vendió al boleto ganador de un millón 375 mil dólares correspondiente al sorteo Texas Two Step de esta semana.El ganador eligió correctamente los cuatro número más la opción de "bonus", dejando que la máquina expendedora le diera los números al azar. Los números ganadores son: 8, 18, 21, 25 y el "bonus" de 29.Hasta ayer ninguna persona había reclamado el premio de este sorteo, que se realiza los lunes y jueves y que rinde homenaje a la danza típica tejana de “dos pasos”.Este año, la suerte parece haber estado del lado de los paseños en lo que se refiere a premios de la Lotería de Texas.El 11 de julio, Juana P. Ruíz, recibió un premio del segundo lugar del juego Mega Millions, con un valor de 5 millones de dólares, obtenido en sorteo realizado el 10 de junio.El boleto ganador fue comprado en el tienda Circle K ubicada en el 1798 George Dieter, en el lado Este.Ruiz le atinó a cinco de las bolas blancas (34-61-66-67-68), pero no al número del Mega Ball (7). Por petición de la ganadora, no se dieron a conocer más detalles sobre este premio.El 25 de mayo, otra residente de El Paso, Deana L. Wright, cobró un premio de un millón de dólares por atinarle a cinco de los número del Powerball.El boleto fue adquirido en la sucursal 256 de Love’s Travel Stop en Van Horn, el 27 de abril.La paseña tuvo los cinco números ganadores de las bolas blancas (2-25-33-39-64), pero no le atinó a la bola roja del Powerball (17). Al igual que la otra ganadora de este año originaria de esta ciudad, Wright pidió mínima publicidad sobre su buena suerte.La Lotería de Texas vendió su primer billete en 1992. Desde entonces ha generado 25 mil millones de dólares en ganancias para el estado y distribuido 49 mil millones de dólares entre los ganadores. Desde 1997, la Texas Lottery ha ofrecido 19 mil millones de dólares al Foundation School Fund, que ofrece apoyos para la educación pública en Texas.La Legislatura de Texas destina también algunas ganancias de la Lotería a programas estatales como el Fondo para Atención de Veteranos. Desde que se vendió el primer ‘raspadito’ temático para veteranos, se han destinado más de 59 mil millones de dólares a programas que auxilien a excombatientes.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.