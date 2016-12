Exponen al Cabildo motivos contra construcción de Arena

Durante cuatro horas, al menos unas 30 personas han tomado el podio para hablar en contra de la construcción de la Arena que tomaría lugar en la zona conocida como Duranguito. Hasta esta hora, al filo del mediodía, el Calbildo de El Paso entró en sesión ejecutiva para buscar consejo legal sobre qué medidas se pueden tomar para mover el proyecto de lugar.La conversación entre opositores al proyecto y el Cabido, ha logrado que la representante del distrito 8, Cortney Niland, desistiera de apoyar dicha construcción y sumara su oposición a la de Lily Limón, representante del distrito 7.“No voy a seguir apoyando esto”, dijo Niland con voz resquebrajada, luego de escuchar las historias personales de docenas de personas cuyas vidas están ancladas a la historia de Duranguito. “No vamos a dejar que tengan esta preocupación en esta Navidad. Algo se nos ocurrirá”, comentó la funcionaria.Ella, como representante a la que corresponde esta porción de la Ciudad, fue el centro de la mayoría de llamados de atención. Por ejemplo, el testimonio de Antonia Morales, quien, con simples palabras, recordó a los funcionarios que la zona central de El Paso es el punto neurálgico de este lado de la frontera. “El centro es comercio, no es turismo”, señaló residente de 88 años de edad, que ha vivido en la zona toda su vida. “Acá es donde ocurre el comercio hormiga donde la gente de México viene y compra a la gente para vender”.Entre los asistentes al público también hubo quien defendió la idea de continuar con el plan establecido. Guillermo García, quien aseguró representar a una empresa que da renta a 20 inquilinos en la zona dijo que estaban dispuestos a que la Arena sucediera. “Las reparaciones elevarían el precio de las rentas”, se excusó García sobre el hecho de no invertir, hasta ahora en su propiedad, que está dentro de las 21 parcelas que serían tumbadas para dar paso al edificio.A la discusión también se unió el director de la Cámara Taiwanesa de Comercio de El Paso, Allen Cheng, quien lleva viviendo en la frontera 10 años. “Estoy hablando en defensa de la última lavandería China en esta Ciudad. Pidió que salvaran esa parte de la historia”, dijo. La propiedad a la que se refiere está ubicada en el 202 Overland, y es uno de los últimos vestigios en pie que quedan como testimonio de la época en que los trabajadores chinos-americanos ayudaron a construir el sistema ferroviario de la frontera.La Ciudad discutirá, entre otras cosas, durante el resto de la tarde, la posibilidad de prestar asistencia de reubicación a las personas que salgan afectadas como consecuencia de la construcción de la Arena, aunque no vivan en la zona principal afectada, y sopesar otras locaciones para ubicar el proyecto, incluido el Centro de Convenciones y los terrenos aledaños a la estación de autobuses de Sun Metro, en la calle Santa Fe.

