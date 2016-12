Las sombras de Trump

Nueva York – Son los perturbadores del presidente electo Donald Trump.Los siete hombres y una mujer a los que Trump nombró para que operen las vastas dependencias del gobierno tienen una característica en común: una vez que los confirmen, su presencia tiene el propósito de perturbar – y, quizá hasta socavar abiertamente – a las burocracias a las que están a punto de dirigir.Algunos de los escogidos – 17 hasta el momento para las dependencias federales y cinco para la Casa Blanca – están entre los más radicales de la historia reciente. Los que nominaron otros presidentes, aun los polémicos, eran, con frecuencia, veteranos de la burocracia de Washington y, en general, creían en ella. Sin embargo, varios de las selecciones más importantes carecen de cualquier experiencia en el gobierno federal y tienen un gran ímpetu para deshacerla.Scott Pruitt, el fiscal general del estado de Oklahoma, a quien escogió para dirigir al Departamento de Protección del Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), rechaza la ciencia establecida del cambio climático causado por el hombre y ha forjado su carrera sobre la base de combatir la normatividad ambiental. En el Departamento de Educación, Betsy DeVos quiere evitar que el dinero gubernamental vaya a las tradicionales escuelas públicas. Escogió a Rick Perry para encabezar al Departamento de Energía, a menos que lo elimine como prometió alguna vez.El representante Mick Mulvaney de Carolina del Sur, el republicano conservador a quien se escogió como director del presupuesto de la Casa Blanca, se negó a respaldar un acuerdo por el cual se aumentaría el límite de la deuda federal y ayudó a llevar a Estados Unidos al borde de la moratoria.“Donald Trump se postuló para incomodar a la gente que gobierna”, comentó Andrew H. Card, Jr., quien fungió como jefe de Estado mayor del expresidente George W. Bush y como secretario del transporte con su padre.“Es evidente que escogió gente para dirigir algunos de estos departamentos que serán un desafío para los empleados”.Mientras Trump termina de anunciar sus selecciones para el gabinete y altos asesores de la Casa Blanca, está surgiendo un panorama de un gobierno con poca cohesión ideológica y ningún propósito que lo motive. No son ni todos conservadores, ni todos liberales. No toda la gente es de dentro, ni toda de fuera. Algunos conocen a Trump desde hace mucho. Otros, lo conocieron en las semanas desde que resultó elegido.En cambio, Trump ha reclutado a personas para dirigir su gobierno que se pueden agrupar, más o menos en categorías que son atractivas para las distintas partes de su psique.Además de los perturbadores, están los negociadores, los leales, la elite y los generales.Hasta ahora, el gobierno de Trump refleja a la gente que trabajó con él y lo aconsejó durante la campaña. En su mayoría, son hombres y, sobre todo, blancos.Muchos de los elegidos son extraordinariamente ricos, pero no todos. La lealtad es lo primero – excepto cuando no lo es. (El teniente general Michael T. Flynn, la opción de Trump para ser su asesor en seguridad nacional, fue uno de sus primeros partidarios que ya recibió su recompensa.Todd Ricketts, que podría convertirse en subsecretario de comercio, fue un líder del movimiento “Nunca Trump”.)No hay “ninguna teoría dominante”, dijo Pete Wehner, quien fuera subdirector de redacción de discursos de Bush y un crítico feroz de Trump durante la campaña.“No lo motivan los impulsos usuales, que serían la política o la ideología o la filosofía política”.A continuación se presenta una mirada a los grupos:Pocas cosas hicieron dar gritos de aprobación a las personas, más que cuando machacó que “la clase política en Washington” para decirles en sus mítines que el gobierno las había traicionado y se comprometía a que pronto llegaría el cambio.Es posible que llegue a muchas dependencias. Además de DeVos, Pruitt, Perry y Mulvaney, los perturbadores incluyen a Ben Carson, elegido para dirigir al Departamento de la Vivienda; Andrew Puzder como secretario del trabajo; el representante por Georgia, Tom Price, para jefe del Departamento de Salud y Servicio Humanos, y el senador por Alabama, Jeff Sessions como fiscal general.Pareciera que, en parte, se escogió a los perturbadores para sacudir el curso normal de las actividades en sus dependencias.Es factible que Sessions – cuya nominación en 1986 para ser juez federal rechazó un Senado controlado por los republicanos debido a los testimonios de sus colegas que dijeron que era un racista – presione para hacer cambios a gran escala en el Departamento de Justicia, imponiendo posiciones conservadoras a la inmigración, el terrorismo, el crimen, las drogas y las armas. Lo más seguro es que revoque los esfuerzos de la era de Obama para confrontar las violaciones a los derechos civiles, condenando las desigualdades y los abusos policiales.Carson, un cirujano que no tienen ninguna experiencia en vivienda, ni en manejar a una enorme dependencia gubernamental, ha advertido a los activistas que no tiene en gran estima a los programas vigentes para los pobres. Puzder, quien es dueño de una cadena de comida rápida y se opone al aumento al salario mínimo, es crítico de tiempo atrás del enfoque que tiene su departamento. Price, quien hizo una cruzada en contra de la Ley de la atención en el Congreso, pronto podría estar en la posición, en Salud y Servicios Humanos, para encabezar una campaña para derogarla y sustituirla.Trump demostró su deseo de una fuerza perturbadora cuando nombró a Pruitt para encabezar al más alto organismo para el ambiente del país. Mientras que dijo que su gobierno “firmemente cree en la protección del ambiente”, anticipó el tipo de cambio que está buscando.“Durante demasiado tiempo, el Departamento de Protección Ambiental ha gastado el dinero de los contribuyentes en una agenda contra la energía, que está fuera de control y que ha destruido millones de empleos”, dijo y añadió que Pruitt, “va a revertir esa tendencia”.Mientras crea un gobierno a su propia imagen, quizá ninguna categoría sea más natural para el autor de “The Art of the Deal” (“El arte de la negociación”) que los negociadores.Trump, quien da una prima a la capacidad para negociar en los negocios y las finanzas, ha elegido a Wilbur Ross, un multimillonario inversionista, para dirigir al Departamento de Comercio; a Steven Mnuchin de Golden Sachs para el Departamento del Tesoro, y, para secretario de Estado, a Rex W. Tillerson, el presidente de Exxon Mobil, quien tiene una relación de larga data con el presidente Vladimir Putin de Rusia.“Para mí, una gran ventaja es que él conoce a muchos de los actores y los conoce bien”, dijo Trump la semana pasada durante una entrevista sobre Tillerson en “Fox News Sunday”. “Hace negocios enormes en Rusia. Hace grandes negociaciones para la compañía; no para sí mismo, para la compañía”.Mnuchin hizo una fortuna con transacciones financieras y ahora se convierte en el más alto funcionario financiero del país. Ross, un inversionista “buitre” en Wall Street, compró compañías casi muertas y sacó enormes ganancias cuando funcionaron sus estrategias de despegue.Al igual que la mayoría de los futuros presidentes, Trump también ha posicionado a asesores leales, de confianza, para que estén cerca de él en la Casa Blanca.Cuatro de los leales – Reince Priebus, quien será el jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca; Stephen Bannon, principal estratega; Donald F. McGahn II, abogado de la Casa Blanca, y Flynn, el asesor en seguridad nacional – ocuparán el inmueble más codiciado del ala oeste.El presidente electo también ha nombrado a Linda McMahon, la exdirectora ejecutiva de World Wrestling Entertainment, para supervisar a la Administración de la Pequeña Empresa. Ella ha conocido a Trump desde hace años, mucho antes de que él considerara postularse para presidente. En el 2007, en la WWE, Trump acabó con Vince McMahon, el esposo de ella y presidente del organismo, en lo que se publicitó como “La batalla de los multimillonarios”.Los cinco leales se quedaron con Trump durante los tiempos más duros de la campaña. Priebus, el presidente saliente del Partido Republicano, fue de los últimos en integrarse al equipo de Trump, pero se negó a vacilar públicamente cuando la elite de Washington se apresuraba a condenar a Trump durante los escándalos previos, en particular una grabación de “Access Hollywood” que se filtró, en la que se captó a Trump alardeando sobre haberle toqueteado los genitales a unas mujeres.Bannon, a quien se ha acusado de abrazar los puntos de vista del nacionalismo blanco cuando era el jefe de Breitbart News, siempre ha estado ahí, susurrándole consejos a Trump tras bambalinas, si no es que oficialmente a cargo de la estrategia de la campaña. Flynn y McGahn son veteranos del mundo de la campaña de Trump, y aseguraron sus cargos en el gobierno con la longevidad.La lealtad solo llega hasta cierto punto, no obstante. Cuatro de los partidarios más ávidos no tienen ninguna función en el nuevo gobierno: Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey; Newt Gingrich, el expresidente de la Cámara de Representantes; Mike Huckabee, el exgobernador de Arkansas, y Rudy Giuliani, el exalcalde de la Ciudad de Nueva York.Si hubo un grupo del que se burló Trump en repetidas ocasiones durante la campaña, fue el de la elite.Estaba lleno de las personas “estúpidas” que manejan mal al gobierno, dijo Trump. Representaba al pantano de Washington al que prometió drenar. Cuando parecía que no ganaría, culpó a ese grupo.Sin embargo, Trump ha evitado a la elite mientras forma su gobierno. Ha escogido a la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, como su enviada ante Naciones Unidas; al representante por Kansas, Michael Pompeo, como director de la CIA, y a Elaine Chao como su secretaria de transporte.Haley, una estrella en ascenso en la elite republicana, respaldó al senador por Florida, Marco Rubio, durante las elecciones internas del Partido Republicano.Pompeo, un miembro del comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, está bien conectado en la capital del país.Y hay pocas personas que definen a la elite republicana más que Chao, quien, además de haber servido en cargos en el gabinete durante los dos gobiernos de Bush, está casada con el senador por Kentucky, Mitch McConnell, el líder de la mayoría.Por último, es posible que no haya una expresión más directa de la psique de Trump en las selecciones para su gobierno que los generales.A pesar de que durante la campaña Trump dijo que él sabía más sobre el Estado Islámico que los generales, ha estado abrazando a los líderes del Ejército estadounidense ya retirados.Eso explica al general James N. Mattis, quien fue el responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo en tanto jefe del Comando Central de Estados Unidos, o Centcom, y es la elección de Trump para ser el secretario de la defensa.También explica al general John F. Kelly, quien supervisó las operaciones militares estadounidenses en Centro y Sudamérica como jefe del Comando Sur de Estados Unidos y Trump lo escogió como secretario de seguridad interna.También puede ayudar enmarcar su opción del representante por Montana, Ryan Zinke, un excomandante SEAL de la Marina, para ser el secretario del interior.Si bien no es un general, Zinke sirvió en Irak, Bosnia, Kosovo y el Pacífico. Hace poco se publicó su autobiografía 'American Commander' (Comandante estadounidense).