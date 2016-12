Pactan construir gasoducto Comanche Trail

Las partes involucradas en el litigio han llegado a un arreglo para proceder con la construcción del gasoducto conocido como Comanche Trail Pipeline, que pasará por San Elizario rumbo a México.Tanto la empresa como el demandante, el Distrito de Mejoras del Agua del Condado de El Paso (EPCWID), notificaron ayer al juez federal Frank Montalvo de que ya no tienen objeción para que el proyecto cuente con derecho de vía para pasar por debajo del Canal Franklin.Los litigantes ahora sólo esperan que Montalvo sancione el acuerdo y levante la orden de restricción temporal que suspendió la construcción.El Distrito de Agua había conseguido el apoyo del Gobierno federal para frenar la instalación de la tubería 10 pies debajo del Canal Franklin, ante el temor de que podría resultar en el colapso del canal o daños a su tubería, lo cual perjudicaría el suministro de agua de El Paso o las comunidades próximas a la construcción.Vecinos del Valle Bajo y activistas del medio ambiente también se opusieron a la construcción, y ayer afirmaron que el acuerdo entre la empresa y el Distrito de Agua no cambia su opinión.“Nos preocupa y es un riesgo porque este gasoducto estará pasando por nuestros cultivos y contaminando nuestra agua”, dijo Andrew Torres, miembro de Frontera Water Protectors, un grupo que se opone al proyecto.Los opositores del Comanche Trail Pipeline tienen dos semanas para preparar sus argumentos ante el juez federal.Funcionarios de EPCWID visitaron San Elizario para evaluar el riesgo que el gasoducto puede representar al canal, ya sea de seguridad o de integridad de ingeniería.Los representantes del Distrito de Mejoras del Agua concluyeron que no tienen inconveniente para la construcción.Miembros de Frontera Water Protectors, que acudieron ayer a la Corte Federal para vigilar el proceso, mostraron su descontento tras el súbito acuerdo entre las partes.“Estoy decepcionada porque las autoridades no se preocupan por el medio ambiente. El ducto estará cargado de gas que pondrá en peligro a la comunidad. No sólo afectará nuestra región, también está afectando al país”, dijo Marissa Rojero, de Frontera Water Protectors.Los manifestantes afirman que la nueva tubería en construcción podría contaminar el agua potable de El Paso y del Condado de Hudspeth.“Están gastando 7 millones de dólares para construir el gasoducto, mismo dinero que va a acabar con la naturaleza. Los agricultores de San Elizario perderán su cosecha sólo por la ambición de nuestras autoridades", dijo Torres.El Comanche Trail Pipeline transportará más de mil millones de pies cúbicos por día de gas natural a México.Su propósito es transportar gas natural con destino a una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, en Samalayuca, municipio de Juárez.El Comanche Trail Pipeline comienza en Fort Stockton al norte del Condado de Pecos, y termina en la frontera entre Estados Unidos y México, en San Elizario. Entrega a las ciudades en el Oeste de Texas, y pasa a través de 65 millas del Condado de Hudspeth, y 17 millas del Condado de El Paso. También recorre los condados Reeves y Culberson.“Nosotros seguiremos protestando y exigiendo a las autoridades que detengan la construcción aunque en el fondo sabemos que ya no podemos hacer nada tras la decisión del juez”, agregó Rojero.

