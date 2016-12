Una travesía con valor cuestionable

Peñas Blancas, Costa Rica— En su travesía de Brasil hacia los Estados Unidos, el haitiano Dumano Aristide leía los periódicos americanos en su teléfono. Mantuvo una cuidadosa bitácora en Google Maps de su viaje, marcando con alfileres docenas de poblaciones que cruzó.• Río Branco, en el noroeste de Brasil, en donde se dirigió al Oeste en autobús, iniciando un lento giro por la costa Oeste de Sudamérica.• Tumbes, Perú, en donde conoció a Bawah, quien subió al autobús –susurrando palabras en inglés– minutos después de entregar su teléfono inteligente a un depredador policía fronterizo.• Pasto, Colombia, en donde derrocharon dinero alojándose en un motel –sólo para encontrarse con que la habitación no tenía cama.• Capurganá, Colombia, justo en los límites con Panamá, en donde todos los caminos se detenían y la única manera de salir de allí era hacer un recorrido de 40 millas por la selva.• El Darién Gap, un laberinto de barrancos y cruces de ríos en la frontera entre Panamá y Colombia, un refugio para víboras venenosas y narcotraficantes, por donde caminaron durante seis días, guiados por los contrabandistas y en donde se descompusieron sus zapatos, sobrevivieron comiendo arroz salado.‘El pasar por ese camino es algo miserable’, dijo.The Washington Post se reunió con Aristide y Bawah en Costa Rica a finales de septiembre y se mantuvieron en contacto a través de los chats de WhatsApp y habituales llamadas telefónicas durante las siguientes 3 mil millas de su travesía.The Post se volvió a reunir con los dos migrantes cuando estaban cerca de la frontera de Estados Unidos.Expertos que han estudiado el camino de los migrantes por el Hemisferio Occidental en los últimos meses se han quedado impactados al saber que muchas personas están dispuestas a realizar ese horroroso y en algunas ocasiones mortal recorrido para tener la oportunidad de labrarse una mejor vida en algún lugar.Ese movimiento, aseguran, revela una fuerza laboral masiva y transitoria –que llega gradualmente durante los tiempos de bonanza pero puede diluirse rápidamente cuando se evaporan las oportunidades.Alejado del cataclismo que ha causado el flujo de refugiados a Europa, lo que ha acaparado la atención, la travesía desde Brasil representa una versión extrema de una historia más común: una en la que el empleo y el dinero obliga a la gente a moverse de lugar.A pesar del aumento de personas que están huyendo de la guerra y la persecución, el 95 por ciento de los migrantes globales se mudan por razones económicas, de acuerdo a un reporte del Fondo Monetario Internacional que fue publicado en octubre.La mayoría de esas personas se mueve de economías emergentes a las avanzadas.Su travesía desde Brasil está causando un rápido cambio en la composición de la gente que está llegando a la frontera sur de Estados Unidos, en donde por décadas, el flujo estuvo dominado por mexicanos y más recientemente, por centroamericanos.Aunque durante años, una fila de personas ha hecho ese viaje cruzando el continente, las cifras apenas y han sido registradas por las autoridades de inmigración de Latinoamérica.Eso cambió al final de la primavera, ya que los migrantes empezaron a abarrotar las terminales de autobuses en la parte baja del Amazonas y puestos remotos en la jungla que sólo eran utilizados por tribus y turistas aventureros, eventualmente empezaron a reunirse en los cruces fronterizos de Centroamérica y México. Muy pocos tenían pasaportes o visas.Funcionarios costarricenses dijeron que esperaban que pasaran 20 mil migrantes –aproximadamente el 85 por ciento de Haití, los otros de África– por el Condado a finales del año.Funcionarios mexicanos proporcionaron cifras similares.‘Pueden poner al ejército más poderoso en la frontera, pero ellos van a pasar de todas maneras’, dijo el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.El 19 de septiembre, después de navegar cuatro horas en el mar, el bote de Aristide arribó a la mitad de la noche a algún lugar de la costa Norte nicaragüense.Los migrantes se desplazaron dos o tres horas por la selva, apiñados en la parte trasera de una camioneta y llegaron a Honduras al amanecer.‘No ocurrió nada malo’, comentó Bawah por teléfono dos días después. ‘Aunque había alambre de púas y nos cortó la piel. Tengo el cuerpo lleno de cicatrices, pero eso fue todo’.Aristide estuvo en Honduras al final de esa semana, se quedó junto con otras siete personas en un garaje, una mañana sonó la alarma de su teléfono, que estaba programado para filtrar las noticias de Haití.Trató de entender lo que estaba sucediendo. Leyó artículos y vio uno o dos videos de noticias en YouTube, cada uno decía frases similares.‘Cambio inesperado’, ‘Se reanudaron las remociones’, ‘Procesados y detenidos’.‘¿Qué está pasando?’, le preguntó Aristide a Bawah.Durante meses, los haitianos estuvieron arribando a la frontera de Estados Unidos sin visas ni documentos.Aunque usualmente ésa era una manera segura de ser deportados rápidamente, los haitianos se habían beneficiado de una política que surgió después del terremoto del 2010 que básicamente les garantizó el ingreso a Estados Unidos a través de una autorización humanitaria especial.Podían permanecer en el país durante años. No fue ninguna sorpresa, dijeron expertos de inmigración, que unos cuantos –hasta hace poco– aprovecharan esa ventaja.En el 2014 y 2015, de acuerdo a los registros del Gobierno, aproximadamente un haitiano arribó diariamente a la frontera sur.Sin embargo, eso cambió a finales de mayo, cuando la primera oleada de migrantes cruzó por Honduras, luego por Guatemala y finalmente llegó a México.Las rutas de los autobuses terminaban en la frontera mexicana con California y en Tijuana, justo al sur de San Diego, autoridades mexicanas de inmigración reunieron a trabajadores de ayuda humanitaria y les advirtieron que se prepararan para un influjo masivo.Pronto, los albergues que en algún tiempo se usaban como una estación para los deportados recientes de Estados Unidos, se llenaron de migrantes.Y cuando las camas de esos albergues se ocuparon, los migrantes empezaron a dormir en las calles.La Policía de Tijuana cerró varías áreas al tráfico. Cientos de migrantes fueron arribando diariamente, dijeron los trabajadores humanitarios.Luego, el 22 de septiembre, como un crepitante recuerdo de la incertidumbre de la travesía, la administración Obama revirtió su postura acerca de los haitianos.Fueron revocados sus privilegios especiales.Los que llegaron recientemente enfrentaron una probabilidad más alta de ser detenidos y deportados.‘La situación en Haití ha mejorado lo suficiente como para permitir el cambio de política’, comentó el secretario de Seguridad Interna Jeh Johnson a través de un comunicado.Para los africanos, sus probabilidades de permanecer en Estados Unidos dependieron de cuestiones específicas en cada caso, los que enfrentaban la persecución o la guerra en sus países natales, tenían la oportunidad de obtener el asilo.Otros tenían probabilidades de ser deportados. Sin embargo, para los haitianos, el cambio de política de Estados Unidos representaba una particular fatalidad: aún antes de hacer la travesía por 10 países, habían hecho sus vidas fuera de Haití.Ahora, estaban a punto de regresar allí.‘No se podría tener un cambio más parecido a la noche y el día’, comentó Ginger Jacobs, abogado de inmigración en San Diego.El huracán Matthew, que arrasó Haití en octubre, brevemente puso un alto a los vuelos aéreos con deportados de Estados Unidos a Puerto Príncipe.Aunque eso sólo empeoró el trabajo atrasado en los centros de detención de inmigración de Estados Unidos, en donde los recién llegados son ingresados a ese lugar en espera de su remoción.El número de personas que estaban en esas instalaciones aumentó en 7 mil personas –más de la mitad de ese número se debió al influjo haitiano–dejando a Estados Unidos con problemas para encontrar espacio adicional y colocar más camas.Sin embargo, Arístide y Bawah continuaron su trayecto hacia el Norte, y cuando llegaron a Tijuana, que es un lugar común para solicitar la aceptación de ingreso a Estados Unidos, encontraron una ciudad tan abarrotada de migrantes que decidieron retroceder a una población fronteriza más pequeña, Mexicali, que se encuentra tres horas al Este, para esperar su turno para encontrarse con la inmigración de Estados Unidos, en un lugar más tranquilo.‘La gente sigue viniendo’, le dijo Aristide a Bawah después que arribaron a Mexicali. ‘No es fácil’, dijo Bawah. ‘Estados Unidos no puede hacerse cargo de todos’. ‘Creo que no nos van a dejar entrar’, dijo Aristide.En la llanura desértica de Mexicali, que está muy cerca de California, Aristide y Bawah se albergaron junto con otros nueve migrantes en una parte abandonada de edificios, muchos de los cuales eran poco más que escombro, grafiti y alambre de cobre.Durante su primer día en ese lugar, Aristide visitó una caseta de las autoridades de inmigración mexicanas cerca de la frontera, que era el primer paso para obtener un lugar en la larga lista de espera para ser admitidos y cruzar a Estados Unidos.Recibió un número, y a medida que se alargaron las semanas, acudía diariamente a la caseta, esperando ser llamado.Si las autoridades no anunciaban su nombre –ya que oficiales de Estados Unidos, al tratar de manejar esa oleada de gente, habían empezado a acortar el número de personas que aceptaban diariamente– regresaba al lugar en donde estaban sus compañeros y pasaba el tiempo acampando en un patio sobre un sucio sillón, que estaba enseguida de un auto destartalado y un sanitario que había sido desechado.Leyó la Biblia y libros de ciencia ficción.Comía rebanadas de pan blanco, una de ellas la tenía enseguida de su colchón en el piso.Ya no aparecía la bandera americana en las fotografías del perfil de Facebook.Unos cuantos migrantes, antes de cruzar la frontera para reunirse con los oficiales de inmigración, tuvieron que vender sus teléfonos, pensando que no los necesitarían cuando fueran detenidos.Aun aquellos que se quedaron con sus aparatos, los apagaron. Aristide, después de navegar en Google, encontró un mapa con los centros de detención de inmigración en Estados Unidos, estaban en California, Nuevo México, Georgia.(Concluirá mañana)