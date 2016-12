Dejará de operar Komen aquí en marzo del 2017

La Fundación Susan G. Komen cesará sus operaciones en El Paso, después de casi 24 años de realizar campañas preventivas y de asistencia a pacientes de cáncer, se informó por medio de un comunicado.Fueron casi 24 años en los que la fundación operó en esta frontera con buenos resultados en la prevención del cáncer, en especial atención a la población femenina.La fecha marcada para que Susan G. Komen de El Paso cierre sus puertas en definitiva está marcada para el 31 de marzo del 2017, después de organizar eventos que llegaron a acumular 4.6 millones de dólares.“Sentimos mucho pesar en nuestros corazones al anunciar que por realidades económicas y operacionales cesaremos operaciones una vez que el acuerdo actual de nuestra afiliada expire”, se informó en un comunicado divulgado por las oficinas centrales de la fundación.“Al paso del tiempo, las demandas operativas necesarias para cumplir eficazmente nuestra misión de una manera medible, mantener el cumplimiento y buena reputación, y generar ingresos positivos han demostrado ser demasiado desafiantes”, se detalla en el informe oficial del cierre.De tal forma, la Carrera por la Cura de Susan G. Komen no se llevará a cabo como se realizaba de forma tradicional, y con gran participación de la comunidad fronteriza.El lunes, la Rio Grande Cancer Foundation anunció la organización de una carrera que llevará como estandarte la lucha y prevención contra el cáncer, dicho evento se llamará “Colors of Cancer-Our Colors Run Together” (Los Colores del Cáncer-Nuestros Colores Corren Juntos), que tendrá lugar el próximo 2 de abril en el Estadio Cohen en el Noreste de la ciudad.“Nos enteramos que uno de los mayores financiadores de la comunidad de los servicios del cáncer no realizaría su evento en El Paso, y nos sentimos comprometidos en tomar acción para continuar la recolección de dinero para la prevención del cáncer de pecho”, sostuvo Patty Tiscareño, directora ejecutiva de Rio Grande Cancer Foundation.Tiscareño afirmó que el 100 por ciento de los ingresos recaudados se quedarán en El Paso, producto de las inscripciones a la carrera/caminata de 5 kilómetros.

