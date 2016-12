Otorga Colegio Electoral triunfo a Donald Trump

Washington— Donald Trump aseguró la Presidencia este lunes, ya que miembros del Colegio Electoral emitieron sus votos declarándolo ganador, una conclusión a la carrera presidencial más impactante de la historia moderna.Trump se convirtió en ganador este lunes por la tarde después que los electores de Texas emitieron sus votos y lo pusieron encima de los 270 votos electorales que necesitaba para ganar. Los resultados serán anunciados oficialmente el 6 de enero, en una sesión especial conjunta del Congreso.Mientras que la demócrata Hillary Clinton obtuvo una ventaja de casi 3 millones de votos en la elección popular.En las últimas semanas, esa dicotomía política desató un escrutinio especial y un intenso cabildeo de electores que se oponen a Trump, incluyendo protestas masivas.También acapararon una gran atención las usualmente ignoradas y constitucionalmente obligadas reuniones de los 538 electores de los 50 estados y el Distrito de Columbia.El llamado más simbólico para que el Colegio Electoral rechazara a Trump aumentó después que se reveló una evaluación que llevó a cabo la CIA acerca del ‘hackeo’ que realizó Rusia y que pudo haber impulsado la campaña de Trump, lo cual a la vista de muchos críticos del presidente electo, generó dudas acerca de su legitimidad.Trump ha descartado el análisis de la comunidad de inteligencia sobre el papel que jugó Rusia en la elección y se ha jactado del “histórico” resultado electoral.Sin embargo, su victoria de 305 sobre los 232 de Clinton ocupa el sitio cuadragésimo sexto entre los márgenes de los 58 resultados del Colegio Electoral.Sus detractores hicieron un llamado a los electores para ponerse en contra del presidente electo y a favor de Clinton –o del compañero de fórmula de Trump, el gobernador Mike Pence de Indiana, o de otros republicanos como el gobernador de Ohio, John Kasich.Finalmente, Kasich obtuvo un voto de un elector de Texas. Al igual que el ex representante Ron Paul, republicano por Texas.En el estado de Washington, tres electores emitieron sus votos a favor del ex secretario de Estado Colin Powell, mientras que otro votó por Faith Spotted Eagle, miembro de una tribu de indígenas Sioux de Dakota del Sur, quien se opone al oleoducto Dakota Access Pipeline.Pence obtuvo los votos electorales necesarios para desempeñarse como vicepresidente, pero en el estado de Washington, las senadoras Susan Collins, republicana por Maine y Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, también obtuvieron algunos votos.En todo el país, los críticos de Trump desafiaron las frías temperaturas y se reunieron afuera de los Capitolios estatales con la esperanza de que los electores pudieran actuar como un freno de emergencia contra Trump.En Pennsylvania, que votó por el presidente republicano por primera vez desde 1988, unos cuantos cientos de demócratas protestaron en Harrisburg mientras que 20 electores apoyaron a Trump.En Utah, los manifestantes abuchearon y gritaron “nos avergonzamos de ustedes” cuando seis electores del estado emitieron votos a favor de Trump en el salón de conferencias del Capitolio en Salt Lake City.En Florida, un estado indeciso y crucial en donde Trump derrotó a Clinton por casi un punto porcentual, el republicano ganó los 29 votos electorales.También ganó los 16 votos de Michigan, otro estado que cambió su voto hacia los republicanos por primera vez desde 1988.En las calles de Washington, D.C., dos docenas de manifestantes se reunieron afuera del hotel de Trump en Pennsylvania Avenue, entonando canciones como “Vamos a Vencer”.Algunos sostuvieron pancartas, incluyendo una que decía “Rechacen al Títere de Putin”.Los tres electores de D.C. se reunieron posteriormente en el Ayuntamiento, que está justo a una cuadra del hotel de Trump.En Albany, Nueva York, el ex presidente Bill Clinton estuvo en la Cámara del Senado del estado como elector y emitió uno de los 29 votos electorales del Empire State a favor de su esposa.“Nunca había emitido un voto del que me sintiera más orgulloso”, les dijo a los reporteros después de la reunión.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.