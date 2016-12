Convocan opositores a la arena a manifestarse ante Cabildo, hoy

Opositores de la nueva arena multiusos del Centro están convocando a sus bases a la reunión de Cabildo de hoy donde se discutirá la ubicación de la misma.La reunión ocurre luego de que varios concejales se reunieran en privado con los activistas que quieren evitar el desplazamiento de los vecinos del barrio Duranguito y la destrucción de sitios históricos en la zona de construcción.“Tenemos entendido que el Cabildo discutirá si debe frenar en seco el actual proyecto de la arena y buscar otro sitio. Nuestra expectativa es que lo hagan, para de esa manera evitar lo que sería una intensa y muy pública batalla legal, con todos los riesgos que esa mala publicidad implica”, dijo el historiador Max Grossman, uno de los opositores.Aclaró que la oposición es al sitio propuesto para la arena de 180 millones de dólares, no el inmueble en sí. “Preferiríamos colaborar con la Ciudad en la tarea de revitalizar el Centro, en vez de oponernos”.Por otro lado, la reunión entre los activistas y los concejales Jim Tolbert, Cortner Niland, Peter Svarzbein y Lily Limón, así como una segunda reunión entre los opositores y el alcalde Óscar Leeser provocaron que un ciudadano ayer interpusiera una queja de violación a las reglas de ética del municipio, en contra del alcalde y los concejales.Jud Burgess denunció que los funcionarios “intencionalmente conspiraron para evitar un quorum (del cabildo) circunventando la Ley de Reuniones Públicas de Texas”. Burgess sostiene que las reuniones equivalen a un “quorum escalonado” en el cual se efectuaron acciones a nombre de la ciudad sin el debido anuncio y supervisión público.“De acuerdo a la ley, el Cabildo y el alcalde no pueden ‘rotar’ a sus miembros en reuniones durante un espacio corto de tiempo para evitar el número (de funcionarios) que constituye un quorum”, dijo Burgess en su queja. “También, los ciudadanos que participaron en estas reuniones no pueden tener acceso a una sesión ejecutiva (del cabildo), como lo fue en este caso”.Burgess afirma que Limón, Tolbert y Svarzbein se reunieron en la oficina de Leeser con los opositores de la arena, y que luego Tolbert se fue para que Leeser y Niland entraran. Luego, Svarzbein se fue para que Tolbert pudiera regresar.El quorum consistiría de una reunión donde están presentes cinco integrantes del cabildo, uno de los cuales puede ser el alcalde. La ley estatal provee multas de 500 dólares y penas de hasta 180 días de cárcel para funcionarios públicos que violan la Ley de Reuniones Públicas para tomar decisiones “en secreto”.Funcionarios municipales que participaron en una breve sesión legislativa el lunes en el Ayuntamiento fueron parcos acerca del tema de la arena.

