Halló refugio en El Paso; muere en accidente vial

Cuando cumplió 18 años Ángel Fuentes escapó de la violencia de su natal Honduras, y llegó a Estados Unidos, concretamente a El Paso, con la esperanza de un mejor futuro personal y para su familia, sin embargo, el sábado pasado perdió la vida junto a su gran amigo, Daniel Pichardo, al protagonizar un accidente automovilístico de consecuencias fatales.“Él se fue hace 3 años a los Estados Unidos también por el deseo de superarse y de ayudarnos, ya que somos de escasos recursos”, dijo desde Honduras Yesenia Fuentes, hermana mayor de Ángel Eduardo Fuentes Sánchez y de otros cuatro.“No tengo palabras porque mi pequeño se me fue. Yo soy la mayor, él era el segundo y el más pequeño tiene un año de edad”, recordó Yesenia inmersa en la pena del fallecimiento del hombre de 21 años.La madrugada del sábado, alrededor de la 1:15 de la mañana, la Policía de El Paso (EPPD) reportó un accidente de tránsito en la cuadra 300 de Pendale Road, en el lado Este.En el parte informativo se detalla que un auto deportivo Acura RSX, modelo 2002, era conducido a exceso de velocidad, por lo que el conductor perdió el control y se impactó contra un árbol con trágicas consecuencias para los ocupantes.“Aún no sabemos más, hasta mañana (lunes) podremos saber si nos entregarán los cuerpos de Ángel y Daniel, ahorita sólo nos dicen que las investigaciones continúan y que entonces ya podremos saber qué hacer”, dijo Edward Antúnez, amigo de las víctimas.“Nos conocimos desde que Ángel llegó a El Paso, íbamos juntos a la iglesia San Pablo Lutheran, y ahora estamos tratando de ayudar a la familia con la idea de trasladar su cuerpo con ayuda del Consulado de Honduras, pero primero tenemos que ir a reconocerlo”, dijo Antúnez.Aunque la velocidad parece un factor determinante, de acuerdo a las indagatorias preliminares de EPPD, oficiales de la Unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico (STI) esperan los resultados de exámenes toxicológicos llevados a cabo en las víctimas en un caso que permanece abierto.Amigos de las personas fallecidas preparan eventos para recaudar fondos y poder ayudar al traslado del cuerpo de Fuentes, y poder costear los servicios funerarios.Para tal efecto se ha creado una colecta en línea en el portal Go Fund Me, en la dirección web: https://www.gofundme.com/daniel-pichardo-y-angel-fuentes Los decesos de Ángel y Daniel son las muertes viales 63 y 64 en lo que va del año en El Paso.Según EPPD en el mismo período del año pasado solamente se habían registrado 49 fatalidades viales.

