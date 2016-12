Conmueve al Noreste caso de homicidio-suicidio de dos mujeres

Vecinos del Noreste del Paso manifestaron ayer su pesar por la reciente doble fatalidad ocurrida en el área.El Departamento de Policía de El Paso reportó el sábado a través de redes sociales que la Unidad de Crímenes Contra Personas se encontraba investigando un aparente homicidio en el Noreste de El Paso.Los hechos ocurrieron unos minutos antes de las 7 de la tarde, en la casa marcada con el número 4735 de la calle Loma del Rey, en el Noreste de El Paso.Informes de la Unidad de Crímenes Contra Personas revelaron que el hecho se trataba de un homicidio y suicidio.Las víctimas son dos mujeres, de 42 y 29 años respectivamente, y quien presuntamente mantenían una relación sentimental.Los oficiales entraron a la casa y descubrieron los dos cadáveres con heridas de bala.Reportes oficiales de la Policía de El Paso revelaron que la presunta agresora fue la mujer de 42 años, quien le disparó a su pareja de 29 años para después quitarse la vida.El Departamento de Policía de El Paso informó que habían ido a revisar a las residentes de esa vivienda ya que sus familiares no podían comunicarse con ellas.Vecinos del área indicaron que no conocían personalmente a las dos mujeres, sin embargo, sabían que sostenían una relación de pareja.‘Me tocó verlas varias veces, pero no llegué a tratarlas personalmente, es un vecindario muy callado y no todos los vecinos se conocen’, dijo un vecino quien pidió no ser identificado.Este vecino agregó que las dos mujeres se veían como unas personas tranquilas, y eran amables al saludar.Aún se desconoce el móvil de este asesinato–suicidio, el Departamento de Policía de El Paso ha informado que las investigaciones continúan, y que no darán a conocer la identidad de las personas fallecidas hasta que hayan sido notificados los familiares.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.