Urgen a indocumentados a renovar ‘identificación fiscal’

En comunidades fronterizas como El Paso, hasta el 15 por ciento de los contribuyentes que presentan una declaración de impuestos lo hacen no con un número de Seguro Social, sino con un Número Individual de Identificación del Contribuyente (ITIN).EL ITIN es un mecanismo del gobierno federal para permitir que los trabajadores sin Seguro Social presenten una declaración de ingresos, paguen impuestos o reciban reembolsos.Son varios los extranjeros elegibles para el ITIN, pero uno de los mayores grupos incluye a los trabajadores indocumentados.Esta semana el propio Gobierno federal, a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), exhortó a estos contribuyentes renovar su ITIN antes del 1 de enero, ya éste que expira cada cinco años, o solicitar uno para estar preparado durante la próxima temporada de declaraciones de impuestos.Los preparadores de impuestos paseños se sumaron al llamado del IRS, destacando la importancia de que todos los trabajadores, sin importar su estatus migratorio, presenten una declaración de ingresos.“Aunque para Inmigración son personas que están cometiendo un delito, para el IRS son personas residentes y responsables que cumplen con sus obligaciones fiscales”, dijo Lucy Burgos, propietaria de Servicios Multiplex T&S, agente autorizada para realizar el trámite ITIN ante el IRS.Las reglas de privacidad del Gobierno impiden que el IRS comparta información con la agencias de aplicación de leyes migratorias sobre un contribuyente con ITIN, a menos de que se trate de una investigación criminal específica.Activistas proinmigrantes de Texas desde hace años han destacado que presentar una declaración de impuesto conviene a las personas de estatus migratorio irregular en Estados Unidos por dos motivos. Uno, establece la presencia física en el territorio estadounidense. Dos, muestra que la persona cumple con sus responsabilidades y tiene la capacidad para sostenerse económicamente a sí mismo o a su familia, lo cual sería un requisito ante una eventual legalización migratoria.El ITIN no es una autorización de trabajo, sino un mecanismo de recuperación de impuestos, tanto para el Gobierno como para el individuo.“Mucha gente desconoce que puede hacer este tipo de declaraciones cuando trabaja en Estados Unidos y puede recuperar un porcentaje significativo de los impuestos asegurados por su empleador para el IRS", dijo Burgos.Agregó que cualquier ITIN que no se haya utilizado en una declaración de impuestos al menos una vez en los últimos tres años expirará el 1 de enero próximo. Además, los ITIN cuyos dígitos del medio son 78 o 79 (9XX-78-XXXX o 9XX-79-XXXX) también expirarán en esa fecha por disposición del IRS.Indicó que cualquier persona con un ITIN cercano a expirar debe actuar ahora para asegurarse de tener un ITIN renovado a tiempo para presentar una declaración durante la próxima temporada de impuestos.Para obtener este número debe presentarse un pasaporte nacional de su país de origen o su acta de nacimiento y un documento oficial con fotografía. El trámite se puede hacer con el Gobierno por medio del formulario W-7, o a través de agentes autorizados de impuestos.“El pago de impuestos es una obligación establecida por ley en el Código de Ingresos Internos y abarca a todos la clase productiva que vive y genera ingresos en el país”, dijo Burgos.Según cifras del Gobierno, cada año más de 3 millones de personas presentan una declaración de impuestos utilizando el ITIN. Estas personas pagaron 11.8 billones de dólares en impuestos federales, estatales y municipales en el 2012. California fue el estado donde más declaraciones se hicieron con un ITIN, representando impuestos de 3.3 billones de dólares.Para más información, visite el sitio https://www.irs.gov/spanish.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.