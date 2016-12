Renuevan republicanos lucha contra ciudades santuario en Texas

Austin, Tx.— Los republicanos de Texas han pasado años tratando de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en la frontera sur con México.Incentivados por la elección de Donald Trump, finalmente éste podría ser el momento correcto para que el Partido Republicano realice un ataque contra las ‘ciudades santuario’, especialmente en dos grandes condados que han adoptado esa política.Greg Abbott, el gobernador de Texas, colocó el tema entre las prioridades de su agenda no oficial del 2017, comprometiéndose en entrevistas y redes sociales a convertir en ley esa ‘prohibición’ en las ciudades y gobiernos locales que protegen a las personas que están ilegalmente en Estados Unidos, con sanciones que incluyen hasta el recorte del financiamiento estatal.Grupos que están a favor de los derechos civiles consideran que ese compromiso podría dar lugar a una discriminación racial.Los compromisos anteriores realizados por gobernadores republicanos y las legislaturas cuya mayoría estaba encabezada por el Partido Republicano, nunca lograron convertirla en ley en Texas.Sin embargo, la situación política ha cambiado, dijo el senador Charles Perry, republicano por Lubbock, quien ha tratado de aprobar la prohibición contra las ciudades santuario durante varios años y ya presentó una propuesta de ley para la sesión que iniciará en el mes de enero.‘Los estadounidenses ya dejaron en claro que para solucionar nuestra crisis de inmigración ilegal, eso debe ser una prioridad’, señaló Perry.‘Esto debe empezar por eliminar las ciudades santuario, asegurar nuestra frontera y reforzar las leyes de inmigración que actualmente tenemos’.Algunas ciudades del país, como Chicago, Nueva York y Seattle, han adoptado políticas formales respecto a los santuarios –prohibiéndole a la Policía que le pregunte a una persona su estatus de inmigración o le solicite que colabore con los oficiales federales de inmigración.Nada de eso sucede en Texas, aseguran los activistas que están a favor de los derechos civiles.‘Cada condado de Texas, permite que los oficiales de inmigración revisen las hojas de ingreso de sus cárceles para ver a quién detuvieron y revisar su estatus’, comentó Terri Burke, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles en Texas.Sin embargo, los sheriffs electos de los Condados Travis y Harris, dos de los más grandes del estado que albergan a Austin y Houston, respectivamente, han dicho que están considerando dar por terminados los programas de colaboración con los oficiales federales de inmigración.Activistas que están a favor de los derechos civiles y la inmigración, consideran el llamado a prohibir las ciudades santuario como hostiles para los latinos y advierten que eso podría dar lugar a un acoso por la Policía.Grupos empresariales se encuentran preocupados de que se pueda reducir la fuerza laboral y algunos oficiales que aplican la ley afirman que las víctimas de delitos no van a llamar a la Policía si temen que eso pueda provocar su deportación.En raras ocasiones, el debate ha considerado a los oficiales que han jurado ratificar la ley pero han quedado atrapados en batallas políticas, de acuerdo a Charley Wilkison, director ejecutivo de las Asociaciones Conjuntas de Aplicación de la Ley en Texas.‘Todos quieren slogans políticos y solucionarlo con calcomanías que se colocan en las defensas de los autos’, dijo. ‘Si los oficiales desean detener legítimamente los delitos, no vamos a apoyarlos para que esto se convierta en algo racista, no queremos que se confundan sobre cuál es su trabajo’.En el 2011, Texas estuvo a punto de aprobar una prohibición a las ciudades santuario, cuando el entonces gobernador Rick Perry lo consideró como un problema de ‘emergencia’.Una propuesta de ley fue aprobada por el Senado, que está controlado por los republicanos, después de un tenso debate racial, pero no pudo obtener la votación final en la Cámara, que también está controlada por el Partido Republicano.Los legisladores demócratas estuvieron en contra de esa propuesta por racista.El senador José Rodríguez, demócrata por El Paso, espera que suceda lo mismo en la próxima sesión.‘Ésta es una propuesta de ley que está dirigida a los latinos. Impacta no sólo a los inmigrantes, sino también a los ciudadanos e inmigrantes con documentos, sólo por el color de su piel y su acento’, dijo Rodríguez.El problema de las ciudades santuario generó una noticia nacional durante la campaña presidencial del 2016, ya que una mujer fue asesinada a balazos en San Francisco por un presunto hombre armado que había sido deportado en múltiples ocasiones y que recientemente había sido liberado de la cárcel por las autoridades locales.Trump prometió dar por terminadas las ciudades santuario y dijo que ‘las que se rehusaran a colaborar con las autoridades federales no recibirían dinero de los contribuyentes’.Los alcaldes demócratas de las ciudades importantes de Estados Unidos han tratado de tranquilizar a los preocupados grupos de inmigrantes en sus ciudades.En Texas, los alcaldes de Houston y Austin recientemente se comprometieron a darles la bienvenida a los inmigrantes.‘Nosotros construimos puentes, no muros’, dijo el alcalde Steve Adler de Austin, en una reunión poco después que Trump fuera electo.‘Nada de lo que pasó en la elección cambia quiénes somos como comunidad, ni nuestros valores ni cultura’.