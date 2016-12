Lecciones de 2016 (Parte 1)

El año que termina fue por demás interesante. Hubo grandes eventos deportivos, sorpresas en el mundo de la política alrededor del mundo y muchas, muchas cosas más. Esta y la próxima semana compartiré algunas de las lecciones que este año me deja respecto a finanzas personales y negocios.1. Perdimos a grandes estrellas. Prince, Robín Williams y Juan Gabriel fueron sólo algunos de los grandes que perdimos este año. De sus partidas podemos aprender varias cosas, pero quiero enfocarme en el tema que nos atañe. Prince murió sin testamento, lo que creará una batalla legal que durará, seguramente, años. Juan Gabriel, por otro lado, y hasta donde sabemos, dejó todo perfectamente estipulado, lo que facilita la vida tremendamente a los que se quedan. ¿La lección? Obtén un testamento. No es para ti, porque ya estarás muerto, es para evitar conflicto en tu familia.2. Hubo grandes sorpresas electorales. Gran Bretaña. Colombia. Estados Unidos. Tres paíIses que sorprendieron a propios y a extraños con sus votaciones este año. ¿La lección? Aquí tengo principalmente dos: la primera, que resultó evidente que nadie puede predecir el futuro. Muchos en las grandes esferas del poder y en los medios de comunicación se olvidaron de ello. La segunda lección es que la vida sigue. Independientemente del presidente en turno, somos nosotros quienes controlamos nuestra vida y nuestro destino.3. Las cantidad de distracciones disponibles está alcanzando niveles nunca antes vistos. Las era de la información se está convirtiendo en la era del escándalo y del chisme barato. Cualquier persona puede hacerse relativamente famoso y convertirse en "lord" o "lady" por unos días. Una fiesta de quince años tiene más tiempo y espacio en los medios incluso nacionales que, por ejemplo, los ganadores del premio Nobel. Todos compiten por nuestra atención h parece que mientras mas ridículo o escandaloso, mejor. No caigamos en eso. Estas distracciones nos cuestan dinero y mucho. ¿Qué pasaría si en lugar de distraernos tanto nos enfocáramos más en hacer del mundo un lugar mejor? ¿Cuántas oportunidades estamos dejando atrás a cambio de perder tanto tiempo ocupándonos de las vidas de los demás?Nos vemos la próxima semana con la segunda parte.Felices fiestas.Sígueme en facebook.com/miguelgomezconsejero

