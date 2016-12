Busca representar al Distrito 3 en el Cabildo

A pesar de su extensa carrera en el servicio público, y como veterano de las fuerzas armadas, Jaime Barceleau, no olvida sus orígenes humildes y se describe a sí mismo como ‘un chicanito del barrio San Juan, que quiere seguir sirviendo a su comunidad’.Tras 31 años de servir en la Armada de los Estados Unidos, el actual jefe del consejo del Paso del Norte Children’s Development Center desde hace 18 años, sabe que su tiempo ha llegado para convertirse en funcionario público.‘El conocimiento de los problemas de mi comunidad y de la gente es lo que me impulsa a buscar la posición de candidato al Cabildo del Distrito 3 de la Ciudad de El Paso, es una decisión que he tomado con mi esposa y sé que es el momento justo, estoy listo para ello’, sostuvo Barceleau.Como marcan los lineamientos para las elecciones, todo candidato debe nombrar a un tesorero de campaña, nombramiento que ha recaído en Al Velarde, quien dirigirá las acciones de la ‘Jaime Barceleau Campaign’, que tendrá su base de operaciones en el 8501 de la calle Edgemere en El Paso.‘El registro empieza el 18 de enero, una fecha que vemos con optimismo para poder llegar al puesto y tratar de solucionar los problemas en el distrito y la ciudad donde he residido toda mi vida, conozco muy bien esos problemas, y mi idea es trabajar para encontrar las soluciones que necesitamos’, dijo Barceleau.Como miembro de la Armada, el aspirante a servidor público recibió diferentes distinciones por su servicio, entre ellas la Medalla al Mérito de Servicio.‘Estuve 4 años en el servicio regular, pero 27 como oficial comisionado en la Reserva, y mi trabajo era manejar recursos, transporte, combustible, alimentación y todo lo necesario para cientos de soldados, por ello y el resto de mi experiencia profesional sé que estoy capacitado para esta posición en el Cabildo’, señaló.Aunque su apellido tiene raíces francesas, Barceleau se reconoce como de raíces mexicanas, algo que lo hace identificarse aún más con la comunidad que busca representar. Los interesados en conocer la plataforma de Barceleau pueden visitar el sitio web: www.facebook.com/jbarceleau

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.