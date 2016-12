La odisea de un haitiano para llegar a EU

Peñas Blancas, Costa Rica— En el día 41 de su travesía a Estados Unidos, Dumano Aristide despertó en una tienda de campaña llena de polvo a lo largo de la Carretera Panamericana, había recorrido 4 mil millas y restaban 3 mil millas más.Había otras tres personas en esa pequeña tienda de campaña, ya que 2 mil migrantes habían acampado en esa población fronteriza y decenas de miles de personas estaban realizando el mismo recorrido por el Hemisferio Occidental, un viaje del que Aristide no había empezado a arrepentirse.Por lo menos, hasta ese día, Aristide de 29 años y originario de Haití, tenía un plan.Conocía a alguien que a su vez conocía a otra persona que podría introducirlo de contrabando por la siguiente frontera, que estaba resguardada por el ejército nicaragüense.Así que, empacó en una bolsa sus dos últimas camisas y se puso una cachucha en la que se leía ‘Mantenga la calma y respete mi grandeza’.Acarició suavemente su bolsillo que contenía cerca de 1 mil dólares que dos días antes le había enviado su madre a través de una transferencia electrónica, ella trabaja en un hotel en Orlando y no la ha visto desde hace 16 años.Buscó rápidamente a Abubakari Bawah, un ghanés de quien se hizo amigo durante el trayecto.Un viaje tan largo sólo puede ser medido en fragmentos y aquí empezaron sus siguientes 50 millas.‘Tenemos que intentar esto’, le dijo Aristide a Bawah el 19 de septiembre.En ese momento, Aristide era uno del creciente número de migrantes –mayormente de Haití y África– que viajaron en autobús y a pie desde el Amazonas hasta el Río grande, lo que se está convirtiendo en un nuevo y peligroso patrón de movimiento hacia Estados Unidos.El camino hacia el Norte ha sido impulsado por una sostenida recesión en Brasil, que desde hace tiempo ha sido un imán para los trabajadores de bajos salarios y en donde la mayoría de los migrantes habían laborado, ayudando a construir carreteras y estadios olímpicos.Aristide y unos 20 mil migrantes cruzaron por 10 países, lidiando con el hambre, cansancio y trayectos falsos, enfrentaron un inesperado peligro en el país que esperaban se convirtiera en su nueva casa.En el pasado, Estados Unidos fue un lugar en donde eran bien recibidos algunos migrantes, pero un cambio inesperado en la estrategia de la administración Obama, seguida por la elección presidencial de Donald Trump, quien es de línea dura respecto a la inmigración, dejó a los migrantes en una nueva crisis que ha hecho eco en todo el mundo desarrollado.Ellos fueron expulsados de la segunda economía más grande del Hemisferio Occidental, rechazados de la primera y ahora se encuentran estancados entre las dos.Aunque los días que duró esta jornada estuvieron llenos de preguntas sobre su supervivencia básica –sobre si serían aceptados en Estados Unidos– su futuro estaba a merced de turbulentas fuerzas económicas y políticas fuera de su control.‘Esto es lo que sucede cuando uno tiene un gran flujo de migración laboral combinada con una economía llena de altibajos’, comentó Roeland de Wilde, quien es el funcionario de más alta jerarquía de la Organización Internacional para la Migración en Costa Rica y ha entrevistado a los migrantes que están haciendo esa travesía.‘El boom atrae a una gran cantidad de personas y luego, el descenso crea una migración secundaria no planeada hacia el exterior. Este es un fenómeno que está surgiendo a la vista del público’.Aristide terminó en este punto que se localiza más al Norte de Costa Rica sólo después de intentar muchas maneras de conseguir la vida que quería.En el 2010, cuando ocurrió un terremoto masivo en Haití, estudiaba Pediatría.Después de verse afectado por los nuevos costos relacionados con el desastre, el Gobierno revocó su beca.La familia de Aristide no tenía dinero para mantenerlo en la universidad, así que se fue a Curitiba, Brasil, una ciudad del interior en donde tenía dos trabajos y los desempeñaba en un total de 17 horas al día.Amasaba en una pastelería y entregaba paquetes en una bodega.Sin embargo, en el 2015, cuando hizo crisis la economía de Brasil, perdió su trabajo en la bodega.Su salario, que usaba en parte para mantener a su hermano más pequeño en su ciudad natal, disminuyó en más de la tercera parte.Ya no tuvo dinero para ir a la universidad, así que decidió irse de allí.‘Me fui a Brasil para salvar mi vida, pero fue un desperdicio de tiempo’, dijo.Para llegar a Costa Rica, Aristide pasó por cinco países, viajó en autobús a lo largo de montañas nevadas y caminó durante días por algunas de las selvas más remotas del mundo.Usó hojas de palmeras como cobijas y sacó pan de los botes de basura para comer, ya que no estaba dispuesto, al igual que algunos migrantes, a comer espagueti crudo.Debido a que no sabía qué reglas de inmigración estaba transgrediendo ni cuáles autoridades podrían perseguirlo, siempre tenía puestos los zapatos mientras dormía.Una vez que estuvo aquí, no tuvo salida. La frontera con Nicaragua –el país que se encuentra al norte– estaba camino arriba, pero cerrado debido a la oleada de migrantes.Como consecuencia, las tiendas de campaña se extendían a lo largo del camino durante un cuarto de milla, terminando en colinas lodosas, sostenidas con palos o con botellas de cerveza.Las madres amamantaban a sus hijos y los hombres se bañaban en un arroyo.Los pájaros y monos aulladores graznaban en las ramas de los árboles.Un agua verde estancada corría desde una ladera de baños portátiles que Aristide consideraba tan desagradables que se frotaba alcohol debajo de la nariz cuando los usaba, como una manera de enmascarar el hedor.Los migrantes trataban de escapar por las montañas y en bote, guiados por una legión de contrabandistas que se detenían en desvencijados autos sedán de los años 1990, anunciando sus planes.Aunque muchos de los presuntos escapes eran trampas, ya que las caminatas por entre las montañas se convertían en robos orquestados a punta de navaja o armas de fuego, de acuerdo a grupos de migrantes que regresaban al campamento, sin dinero, después de esos incidentes.Aristide había escuchado recientemente acerca de la ruta de escape que proponía un haitiano que usaba rastas y a quien los demás migrantes lo llamaban el Hombre de las Rastas.La noche anterior, ese hombre se había desplazado por el campamento, habló en voz baja con varias docenas de personas y les dijo que debían reunir el dinero que tuvieran y encontrar la manera de llegar a una playa cercana en el Océano Pacífico.Necesitaban estar allí para el amanecer. Como siempre, los detalles fueron vagos.‘Es un viaje peligroso’, dijo Bawah de 29 años, quien era el más cauteloso de los dos. ‘No podemos investigar nada… No podemos hacerlo, yo también tengo miedo’, respondió Arístide.Entrada la tarde, Aristide y Bawah se subieron a un par de atiborrados autobuses –‘Liberia-Frontera Ruta 51’, decía en el parabrisas– y se dirigieron a una población que estaba 15 millas al sur.Dividieron el costo del viaje a la playa, en una travesía que duró 30 minutos. Aproximadamente 80 migrantes estaban allí cuando cayó la noche, Aristide, quien les pagó a los contrabandistas 900 dólares por el viaje, pensó que estaba librando uno de los últimos obstáculos para llegar a Estados Unidos.Bajo una tormenta eléctrica, cuatro botes de madera que trasladaban migrantes salieron de la costa.Seis semanas antes, cuando salió de Brasil, Aristide se sentía confiado de saber lo que le esperaba.Varios de los haitianos que conoció en Brasil iniciaron el viaje y cambiaron sus fotos del perfil de Facebook con la bandera estadounidense cuando arribaron exitosamente.Su primo también hizo el viaje meses antes y ahora vive en Orlando.Lo peor que pudiera pasar, pensó Aristide, es que le causaría preocupación a su madre, quien le colgó el teléfono cuando le dijo que iba a ir a ese país.‘Es una decisión que tengo que tomar yo mismo’, recordó haberle dicho. ‘Todo va a estar bien’.Durante la travesía, Aristide se acabó rápidamente todos sus ahorros y dependió de las transferencias electrónicas de varios familiares, incluyendo su madre, medio hermano, media hermana, todos ellos viven en Florida.Tevin Dugazon de 34 años, medio hermano de Aristide, dijo que se endeudó –le pidió prestado a un compañero de trabajo– para ayudar a financiar el viaje, la familia le envió a Aristide por lo menos 6 mil dólares.El estrés del viaje de Aristide afectó a su madre, quien no tenía apetito y bajó más de 20 libras.‘Ella era una mujer bella y saludable. Ahora está extremadamente delgada’, dijo Dugazon.Aristide odiaba la idea de convertirse en un migrante acosado. Aprendió poco inglés en Haití y le dijo a la gente que ‘era muy inteligente’.Leía los periódicos estadounidenses en su teléfono. Mantuvo una cuidadosa bitácora en Google Maps de su viaje, marcando con alfileres docenas de poblaciones que cruzó.(Continuará)