Durante este fin de semana, miles de personas abarrotaron los centros comerciales de la región a pocos días de celebrar la Navidad.Tanto pasillos de las tiendas como los estacionamientos de las plazas se vieron saturados.‘Llevo casi quince minutos dando vueltas y no encuentro estacionamiento’, dijo José Aguilar, quien cruzó desde Ciudad Juárez para realizar sus últimas compras en el centro comercial ‘Cielovista’.Sin importar el tiempo de espera, los fronterizos hicieron hasta tres horas de fila en varias tiendas para comprar regalos de última hora.‘Es una exageración lo que tengo que esperar para llegar a una caja registradora’, dijo Martha Sánchez, compradora de última hora.Agregó que llevaba una hora y media en la línea esperando para pagar.‘No me salgo de la fila porque encontré muy buenos precios que otras tiendas no ofrecen’, dijo.Durante el recorrido que realizó El Diario de El Paso dentro de una tienda departamental en el área, se pudo observar cómo la hilera de compradores se extendía por varios pasillos del negocio.Personal de varios comercios dijeron que los compradores han tenido que esperar desde una hasta tres horas para pagar.Una empleada, que por motivos de privacidad del establecimiento no dio su nombre, dijo que los empleados no se daban a basto con tanta gente.‘Tenemos 10 cajeros en total el día de hoy, pero por cuestiones fuera de nuestro alcance, sólo siete están atendiendo a los clientes’, dijo.Mientras algunos buscaban regalos, otros hacían fila para agilizar un poco más el proceso de compra.Tal fue el caso del matrimonio Montoya, cuyo integrantes prefirieron turnarse.‘Mi esposo está en la fila, tenemos una hora que llegamos aquí pero en cuanto vimos la inmensa fila, preferimos que uno de nosotros se formara mientras que el otro busca los artículos que nos falta’, dijo Laura Montoya, quien cargaba una montaña de ropa a falta de un carrito.De acuerdo con una encuesta publicada por el ‘National Retail Federation y Prosper Insights & Analytics’, los compradores de última hora son una tendencia creciente en las últimas temporadas de compras navideñas. Utilizando los datos de consumo de 2013 a 2015, el informe encontró que los compradores de última hora representan el 31 por ciento de todos los compradores de temporada.En promedio, los compradores de última hora gastarán alrededor de 800 dólares la última semana antes de Navidad.Es importante desde el punto de vista del consumidor lo que se gasta en ese corto tiempo.‘En total me he gastado casi mil dólares en regalos para mi familia y la de mi esposa, no sé de dónde sacamos tanto dinero para comprarle a otros cuando a veces no gastamos en nosotros mismos ni para comprarnos un pantalón’, dijo Raúl Ramírez, quien molesto esperaba a su esposa en el estacionamiento.Los compradores de última hora también tienden a ser compradores en línea. En comparación con el resto del año, la participación en línea del gasto minorista aumentó en un 3.6 por ciento durante la temporada navideña.Esto es especialmente cierto al final de la temporada de compras navideñas, con casi el 15.4 por ciento de todas las compras de temporada en línea que ocurren la semana antes de Navidad. En general, las compras en línea aumentaron de 20 por ciento a 22 por ciento de las compras regulares. De hecho, el 66% de los estadounidenses abarrotó las tiendas durante este sábado.