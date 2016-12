Es un ilustrador de ‘leyenda’

[email protected]

Considerado una leyenda vivienda en el mundo de la ilustración, el paseño Jaime Carrillo divide su tiempo entre el universo de fantasía de donde surgen sus obras, y como maestro de algebra en la Ross Middle School, del Distrito Escolar de El Paso.Aunque su rostro no es muy difundido en la redes sociales y medios de comunicación, el trabajo del descendiente de mexicanos es ampliamente reconocido como ilustrador de portadas de discos del grupo Iron Maiden, de video juegos épicos como Game of Thrones y Warhammer, así como en Comics de la afamada editorial Marvel Comics.“El dibujo se dio de forma natural en mí, no me había dado cuenta que era bueno hasta que casualmente me puse a hacerlo a una edad adulta”, dijo Carrillo, quien reconoce como sus raíces la población de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.De mirada adusta, y pocas veces sonriente, Carrillo es cálido al charlar con sus admiradores al momento de acudir a Convenciones de Comics en diferentes ciudades del país.“La fama es algo que me resulta extraño cuando alguien me dice que admira mi trabajo, de hecho hay una persona que vende mis trabajos originales y me sorprende ver que dichos trabajos son bien apreciados”, sostuvo el artista fronterizoEn el sitio web nsnart.com se pueden encontrar dibujos originales del artistas tazados en más de mil dólares, dentro de una plataforma donde se encuentran obras de los mejores exponentes del género de fantasía, y en donde Jaime Carrillo tiene un lugar privilegiado.“Hasta ahora he cumplido 2 de mis sueños en la ilustración, uno es haber dibujado para la serie Calabozos y Dragones que fue muy importante en mi infancia, y en Marvel, y solamente me falta cumplir el hacerlo para la saga de Star Wars”, dijo el prolífico artista.Carrillo ha participado activamente en proyectos de Marvel, Upper Deck, Heavy Metal Magazine, Wizards of the Coast, Fantasy Flight Games (Warhammer, Chaosium y Game of Thrones), y en una larga lista de revistas independientes y de juegos de video.En la actualidad Carrillo promociona la ilustración que hizo de una historia que le fue encomendada por el director John Carpenter, un referente en el género de horror y ciencia ficción, quien buscó expresamente al paseño para dar vida a uno de los relatos de sus libros más reciente.