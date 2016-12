Provocan ventarrones estela de destrucción

El viento hizo de las suyas en la frontera el sábado, con ráfagas de más de 60 millas por hora que provocaron choques, apagones, árboles caídos y cancelación de eventos al aire libre.Los ventarrones afectaron el suministro de energía eléctrica, dejando a miles de hogares sin luz desde la madrugada hasta entrada la tarde. El Paso Electric informó que las demoras en la reconexión del servicio se debieron al alto número de reportes que atendió.De acuerdo con meteorólogos del Servicio Nacional del Clima en El Paso –con sede en Santa Teresa, NM– el fenómeno climático se debió a un frente frío procedente del Pacífico, el cual al irrumpir con fuerza en la región desató los fuertes vientos.La Ciudad anunció el cierre del tiradero municipal, del 2300 Darrington Road, debido al riesgo que representaba la basura que salía ‘volando’ para trabajadores y usuarios.Por varias partes de la ciudad letreros, anuncios portátiles y decoraciones navideñas también fueron derribadas y esparcidas por el viento.El Centro de Salud Familiar La Fe canceló su evento “El Paseo de Las Luminarias”, el cual estaba programado a efectuarse ayer. El recorrido de luces (unas 4 mil veladoras colocadas al lado de la carretera) por el Scenic Drive de El Paso también fue suspendido.“Aunque no se realice el Paseo de las Luminarias, vamos a seguir con nuestra labor y la gente puede asistir a entregar su donativo a las instalaciones del Centro de Cultura y Tecnología aquí en La Fe”, dijo Estela Reyes, portavoz del centro.Añadió que desde las 5 a.m. que subieron voluntarios y trabajadores a iniciar con los preparativos, notaron inmediatamente que iba a ser imposible efectuar el evento.“El viento es nuestro peor enemigo, es imposible arriesgarnos a manejar fuego. El evento no lo podemos posponer, debido a que los preparativos y demás cuestiones no se podrían mover de fecha”, explicó.Y es que en años anteriores, se mantienen encendidas velas contenidas en bolsas de papel (asentadas con arena), en un horario de 6 a 10 p.m.La Policía reportaba varios choques leves a lo largo de la ciudad, pero no se informó inmediatamente si el viento fue un factor en esos accidentes.El Paso Electric reportó a lo largo del día una serie de apagones en la ciudad a causa de los fuertes vientos.La empresa señaló que hubo cables y postes caídos en varias partes de la ciudad, siendo las áreas Central y Noreste las más afectadas desde las primeras horas del sábado.Héctor Crespo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, mencionó que los vientos de ayer sábado son muy similares a los que regularmente tenemos en la temporada primaveral, entre marzo y abril.“Son parecidos, la única diferencia es que los que tuvimos este fin de semana fueron fríos, eso fue por el frente del Pacífico que pasó por el área, las corrientes de aire que provienen del Pacífico son algo heladas”, dijo Crespo.Información del Servicio Meteorológico Nacional indica que el aire frío es más denso que el aire caliente, por lo que las corrientes de viento en diciembre suelen ser más dañinas que en marzo y abril.

