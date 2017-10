Disminuye ausentismo estudiantil en el Condado

Mediante la implementación del Programa de Prevención de Ausentismo Estudiantil a lo largo de los distritos escolares del Condado de El Paso, la oficina del fiscal de Distrito afirma haber logrado disminuir la ausencia de estudiantes de 3 mil a 300 en tan sólo un año de funcionamiento.Esta iniciativa nació de la legislación HB2398 que fue aprobada por la sesión legislativa número 84, en el 2015. La nueva ley cambiaba el enfoque que originalmente criminalizaba la conducta de los estudiantes ausentes a implementar una ideología de intervención temprana por parte de las escuelas y los padres de familia.A finales de agosto del 2015, la Corte de Comisionados nombró al fiscal de Distrito Jaime Esparza, como el encargado de la adopción de la nueva política de ausencia escolar dentro del Condado.‘La cosas van muy bien y los distritos escolares han hecho su parte, así como cada una de las escuelas individuales. Cada una de estas instituciones cuenta con un plan de intervención para minimizar el ausentismo’, dijo el fiscal.Esparza reafirma que estos nuevos números no significan que ha cesado por completo el ausentismo, pero sí que las escuelas están trabajando arduamente para que los casos de ausentismo no lleguen a las cortes juveniles.‘Queremos que nuestros alumnos vayan a clases y hemos tenido mucho progreso con eso. Cada uno de los distritos escolares ha hecho un muy buen trabajo, pero sí le ha tomado tiempo a los distritos más pequeños implementar el programa, pero siguen progresando y estoy satisfecho con los resultados’, agregó.La juez del Condado, Verónica Escobar, reiteró la importancia de que los estudiantes acudan a clases, pero añadió que existe una carga financiera cuando los alumnos no se presentan en sus escuelas.‘Los distritos reciben indemnización por cada estudiante que acude por día, el ausentismo se había convertido en un problema pero gracias al mandato estatal se crearon planes a nivel local para remediarlo’, dijo Escobar.La juez considera que este método, en el que colaboran tanto los padres de familia, la escuela y la oficina del fiscal del Distrito, es la mejor manera de abordar el tema. ‘Es mejor cuando estos problemas se solucionan de la manera más local y gracias a este trabajo, la cantidad ha disminuido considerablemente’.

