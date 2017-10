El Nacimiento y el árbol de Navidad, los grandes ausentes

Hay dos grandes ausentes en la celebración que la Ciudad de El Paso ha programado para estas fechas: el árbol de Navidad y el Nacimiento. Éste último será colocado a partir de mañana, reveló el jerarca de la Iglesia Católica.Hasta 2012, la Celebración de las Luces tenía como centro de esta temporada, a la Plaza San Jacinto, y como epicentro de todo esto, el pino donado por la familia Boyce.El pino tipo afgano o también conocido como Mondell, tiene actualmente 38 años y fue trasplantado del Valle Alto a la zona del Centro de la ciudad en 1998. Esto se llevó a cabo mediante una donación de Corrine Boyce, en memoria de su difunto esposo, Charles ‘Chuck’ Boyce.Se ha convertido en una pieza oficial de la ciudad, al ser considerado como el árbol navideño de El Paso por lo que el hecho de que el pasado sábado no fuera iluminado y no estuviera remozado como antaño causó extrañeza entre los asistentes. Este año, el árbol fue cubierto con una serie de 455 luces blanquecinas, de tres pies de altura, que caen en cascada y que lo hacen pasar desapercibido como si fuera uno más de los 120 árboles que hay en la plaza.Sin embargo, el pasado 3 de diciembre, un árbol artificial de 30 pies de altura se empezó a erigir al lado del pino que por 16 años ha reunido a las familias paseñas a admirar el esplendor de la magia navideña.El pino afgano ha pasado por días difíciles en el último año. En enero de 2015, funcionarios de la Ciudad dijeron que el árbol puede haber sido dañado por las obras de renovación en la plaza. Por medio de un correo electrónico el administrador de la Ciudad, Tommy González dijo, en su momento, que esto podría ser resultado de un ‘daño de las raíces y a la compactación del suelo’.Debido a esto, de acuerdo al blog ambientalista ‘El Paso Naturally’, la Ciudad inicialmente planeaba remover el pino de 54 pies de alto que ha permanecido en la Plaza San Jacinto, sin embargo, las autoridades municipales luego también sopesaron la opción de cortar el árbol.Es por ello que iniciaron una campaña ambientalista para salvarlo y evitar su desaparición. El árbol sigue ahí, relegado, posando como uno más.Por otro lado, después de 2012, la Celebración de las Luces, y todas las decoraciones de San Jacinto fueron trasladadas a Cleveland Square, incluyendo la escena de la Natividad.Sin embargo, la celebración se vuelve a llevar a su lugar de origen en 2016, pero esta vez tampoco se incluye al Nacimiento.‘No hay nada alusivo a la Navidad. Que los del Concilio no piensan que hay gente creyente’, se quejó Yolanda Brown, residente fronteriza, quien todos los años acude a la celebración municipal. ‘Este año se olvidaron de las casitas, de las villas y de los Reyes Magos, sólo dejaron unos palos con luces colgando que se ven todas feas’, espetó la doña.El obispo de la Diócesis de El Paso, Mark Seitz, respondió a esta controversia: ‘De alguna forma me emociona ver que la comunidad esté reaccionando. Siendo católicos la mayoría de esta comunidad, entendemos que la Navidad sin Cristo es una celebración que no tiene sentido’, dijo.

