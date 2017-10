Muere escritor en hotel del Centro

El afamado escritor Luis Carlos Montalván, fue encontrado muerto al interior de un cuarto de hotel en la zona Centro de El Paso, informaron las autoridades.Montalván, de 43 años, fue un veterano condecorado de la guerra de Irak, que después se convirtió en un fuerte crítico de la política militar de EU. Durante sus 17 años de servicio en el Army, en que alcanzó el grado de capitán, obtuvo dos Estrellas de Bronce y el Corazón Púrpura.‘Tuesday’, el perro de servicio de Montalván fue objeto de un libro, que se convirtió en un ‘best-seller’ del New York Times. En el volumen, el autor narra de manera poética cómo la compañía del canino le salvó la vida tras regresar de la guerra.El cuerpo de Montalván fue localizado por la Policía la noche del viernes alrededor de las 11:53 p.m. en una de las habitaciones del hotel Índigo, ubicado en la cuadra 300 de la calle Kansas.“Los oficiales se presentaron en el lugar para un chequeo, luego de que personal del hotel pidiera ayuda ya que la víctima no respondía. Cuando entraron al cuarto (los agentes) encontraron el cuerpo”, dijo Enrique Carrillo, vocero del Departamento de Policía.De acuerdo con Carrillo, el cuerpo no presentaba señas de violencia por lo que se está en espera de la autopsia, para determinar las causas de su muerte.El veterano de guerra sufría de estrés postraumático a consecuencia de sus años en combate, por lo que tuvo que recurrir a la ayuda de un perro de servicio llamado Tuesday (Martes) para recuperarse.Tras su paso por el Ejército, Montalván se convirtió en un duro crítico de la guerra y escribió un libro en honor a su canino compañero titulado “Hasta el martes: un guerrero herido y el perro Golden Retriever que lo salvó”, que se convirtió en uno de los más vendidos.Miguel Díaz, gerente del hotel donde Montalván fue encontrado muerto, dijo a El Diario de El Paso que la muerte del escritor fue algo lamentable.“Obviamente nos tomó a todos por sorpresa, fue lamentable lo que ocurrió pero no hay mucho que yo pueda decir, todo está en manos de las autoridades”, comentó Díaz.El gerente dijo que por cuestiones de confidencialidad no podía hablar del tema, sólo confirmó que el escritor tenía varios días en la ciudad.Durante los últimos años, Montalván se dedicó a recorrer el país promocionando sus libros, haciendo eventos para niños y adultos y dando pláticas motivacionales.Algunos fronterizos tuvieron la oportunidad de conocerlo y escuchar sus experiencias el pasado mes de febrero durante su presentación en El Paso.Montalván también pasó sus últimos años tratando de ayudar a veteranos que como él sufrían de estrés postraumático y mostrándole al mundo que este padecimiento es real.Mediante un comunicado de prensa, la familia de Montalván dijo que Tuesday, el fiel “compañero” del escritor no estuvo con él la noche de su fallecimiento.“Su espíritu sigue viviendo a través de su familia, de Tuesday, sus amigos, escritos y todas las personas que tocó durante sus años de servicio a su país y trabajo humanitario”, concluyeron. [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.