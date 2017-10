El Paso se encuentra entre las ocho ciudades texanas –de 187 de todo el país– que según un estudio nacional, repiten una tendencia al alza de la creación de nuevas leyes que criminalizan el no tener hogar: ser homeless.Amarillo, Austin, Corpus Christi, Dallas, Fort Worth, Houston y San Antonio conforman el resto de urbes del estado enlistadas.Hace unas semanas atrás, el Centro Nacional de Derecho sobre la Pobreza y la Falta de Hogar publicó su informe Housing Not Handcuffs (Vivienda no Esposas) que demuestra que la criminalización de la falta de vivienda continúa aumentando en todo el país, a pesar de la fuerte evidencia de que esta acción es contraproducente y costosa.El Centro encontró que han promulgado una serie de nuevas leyes contra el desamparo, incluyendo el dormir en lugares públicos, dormir en autos, mendigar, entre otras.Por ejemplo, ha habido un 69 por ciento de aumento en la prohibición de acampar en toda la ciudad, la prohibición de dormir fuera de la ciudad ha crecido un 31 por ciento, mientras que la prohibición de descansar sentado y acostarse en público se elevó un 52 por ciento y la prohibición de vivir en vehículos alcanzó un 143 por ciento.En El Paso, por ahora, es contra las leyes acampar en espacios públicos particulares, vagabundear, holgazanear en lugares públicos particulares y mendigar en lugares públicos en toda la ciudad.Pero esta no es la única afrenta que este sector social ha debido enfrentar en su paso por el municipio.En septiembre de 2014, el Cabildo de El Paso aprobó, de manera unánime, una ordenanza que exige un permiso municipal para la apertura de refugios para desamparados y limita los lugares donde éstos se pueden localizar.Ahora, la creación de refugios o expansiones de los ya existentes tendrán que ser aprobadas a criterio de oficiales municipales. De la misma manera bajo la nueva ordenanza, no se permitirá la instalación y la operación de este tipo de albergues a mil pies de una escuela o de una guardería.De acuerdo con los datos más recientes del Departamento de Educación de Estados Unidos, en las escuelas públicas de Texas hasta el año 2013 alrededor de 101 mil 88 estudiantes no tenían una residencia fija, regular y adecuada siendo considerados como menores "homeless".Año tras año la cifra va en aumento; en el 2012 en las escuelas públicas de todo el estado se identificaron 94 mil estudiantes sin hogar y en el 2011 fueron 85 mil.La Agencia de Educación de Texas (TEA) calcula que de un total de 60 mil 108 estudiantes del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), unos 400 alumnos son homeless, número que fluctúa de acuerdo a la situación de sus familias.De acuerdo con el Departamento de Educación de Estados Unidos, estos jóvenes comparten una casa debido a la pérdida de su vivienda por dificultades económicas. Además, en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas precarias y estaciones de autobús o tren.Su residencia nocturna primarias es un lugar público o privado que no está diseñado como lugar de alojamiento para los seres humanos. Son niños migrantes que son trabajadores agrícolas migratorios o cuyos padres o cónyuges son trabajadores agrícolas.Según el Centro Nacional de Derecho sobre la Pobreza y la Falta de Hogar, las leyes municipales son contraproducentes porque multar a las personas sin hogar para, por ejemplo, mendigar o vagar, complica sus problemas económicos y legales, lo que hace más difícil para ellos salir de las calles.Además, según el informe, cuesta más por individuo hacer cumplir las leyes contra las personas sin hogar que ofrecer viviendas a los sin techo.

