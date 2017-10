Líderes urgen a Trump a dar ‘máxima prioridad’ al oleoducto

Cannon Ball, N.D.— Líderes industriales están urgiendo al presidente electo Donald Trump que considere la aprobación del disputado oleoducto Dakota Access como su ‘máxima prioridad’, cuando asuma la Presidencia el próximo mes, mientras que los que se oponen y que han protestado durante meses por el proyecto se han comprometido a seguir expandiendo su campamento a pesar de la gélida temperatura invernal y de que los líderes de las tribus les han pedido que abandonen el lugar.Esta medida llega después que el Ejército declinó emitir un permiso para que el oleoducto, con valor de 3.8 billones de dólares, cruzara por debajo de la reserva del Río Missouri en el sur de Dakota del Norte, cerca de la Reserva Standing Rock Sioux.Aunque la decisión del Ejército no ha dado por terminado el debate sobre el oleoducto, analistas industriales y el presidente de la tribu Nativos Americanos, que ha encabezado las protestas, dijo este lunes que no esperan que haya ningún progreso durante meses.Dave Archambault, presidente de Standing Rock, elogió la decisión del Ejército de tener ‘esa tremenda valentía’ y Brian Cladoosby, presidente del Congreso Nacional de Indígenas Americanos, comentó que eso mostró ‘respeto a la soberanía de las tribus’.La tribu Standing Rock considera que el oleoducto que mide 1 mil 200 millas y se destinará a transportar petróleo de Dakota del Norte atravesando las Dakotas e Iowa, hasta un punto de embarque en Illinois, representa un peligro para el agua potable y los sitios culturales.Energy Transfer Partners, que tiene su sede en Dallas y es el desarrollador del oleoducto, ha negado eso y ha dicho que será seguro.El segmento que está debajo del Lago Oahe es la única parte que está en construcción.‘Espero que el presidente electo Trump rechace las vergonzosas acciones de la administración Obama al negarse a aceptar este proyecto de energía vital’, comentó Jack Gerard, presidente y director general del Instituto Americano del Petróleo, a través de un comunicado que envió el domingo por la noche.El Instituto representa a la industria de petróleo y gas natural de Estados Unidos.Trump apoya la construcción del oleoducto, comentó este lunes el portavoz Jason Miller, aunque no dijo si el presidente electo podría revertir la decisión del Ejército.‘Vamos a revisar toda la situación cuando estemos en la Casa Blanca y tomaremos una decisión adecuada en ese momento’, dijo Miller.El anuncio que hizo el domingo la asistente del secretario del Ejército Jo–Ellen no niega que haya una acción prohibitoria para el proyecto, aunque dijo que es necesaria una revisión adicional.Eso significa que la empresa que construye el oleoducto no puede presentar una apelación porque el proyecto no ha sido rechazado formalmente.Energy Transfer Partners criticó la decisión y dijo que había sido tomada por motivos políticos y alegó que la administración del presidente Barack Obama estaba decidida a retrasar el anuncio hasta que concluya su mandato.La empresa está esperando una decisión de un juez federal al que le solicitó que le diera permiso para perforar debajo del lago.

