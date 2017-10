Hallan muerto al ‘Brazo Fuerte’

Dallas— Un prominente abogado, especializado en casos de lesiones personales, fue encontrado muerto una semana después del suicidio de su hija Grace, de 16 años, quien padecía depresión.La Oficina del Forense del Condado de Dallas, informa que Brian Loncar murió el domingo, pero que la causa de muerte no ha sido determinada. La Policía dijo que el abogado fue llevado a un hospital en el transcurso de la noche, al parecer sin señales de vida.Loncar, de 56 años, era bien conocido en Texas por sus anuncios de televisión en los que se hacía llamar a sí mismo “El Brazo Fuerte”. Su firma tenía oficinas por todo Texas, incluyendo El Paso, donde los anuncios eran transmitidos tanto en español como en inglés.Los comerciales mostraban un enorme bíceps y antebrazo golpeando contra una pieza de acero, mientras prometía a sus clientes el dinero que se merecen si habían sido heridos en un accidente de coche.“Soy el abogado Brian Loncar”, decía el jurista en castellano con acento estadounidense en TV.Un comunicado de la familia de Brian Loncar, dado a conocer el domingo, decía que estaban llenos de “una enorme tristeza y profundo dolor” tras su muerte. También señalaba que estaban muy “afectados y en una constante batalla emocional para entender lo sucedido”.De acuerdo con los reportes de los medios, el cuerpo del abogado fue encontrado en su casa ubicada en la cuadra 400 de S. César Chávez, y la Policía no reveló si había alguien que pudiera responder a llamadas en dicha ubicación el domingo por la mañana. Miembros del personal dijeron que recibirían el cuerpo de Loncar de parte del Centro Médico de la Universidad Baylor en Dallas.El funeral de Grace Loncar tuvo lugar el viernes. De acuerdo a su obituario, la adolescente había estado luchando contra la depresión.“Desafortunadamente, Grace sufrió de la subestimada e incomprendida enfermedad de la depresión”, según decía el obituario. “Desde el momento en que fue diagnosticada a la edad de 11 años, hasta su muerte, ella batalló mucho con su padecimiento”.Grace Loncar actuaba en el Teatro Contemporáneo de Dallas, el cual fue fundado por su madre, Sue Loncar. A finales de noviembre, el teatro anunció su cierre definitivo tras 14 años desde su apertura. “El Teatro Contemporáneo de Dallas, su edificio y el nombre de la familia Loncar están inextricablemente vinculados en la memoria del público, críticos, y de la comunidad teatral”, dijo el teatro al anunciar su cierre. “Un elemento no puede existir sin los demás”.Loncar, hijo de un empresario de clase media, nació en Iowa, creció en Indiana, y se mudó a Dallas tras haberse graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas Tech en 1987.Siendo un muy buen estudiante, también fungió como editor asociado de la revista de Derecho de la universidad y fue empleado en Winstead Seachrest & Minick, una de las firmas de mayor prestigio de Dallas. Según varias fuentes, el despacho no lo volvió a invitar para ofrecerle un trabajo. En su lugar, Loncar se independizó como abogado de casos de lesiones personales y en el transcurso de unos cuantos años comenzó a aplicar su eficiente fórmula con llamativos anuncios publicitarios.Los anuncios generaron atención e ingresos. Brian Loncar & Asociados hoy opera en 11 ciudades de Texas y, de acuerdo al sitio web de la firma, atiende a unos siete mil clientes al año.De acuerdo con el Dallas Observer, Loncar tenía una personalidad muy voluble. Exempleados de él reportaron haber experimentado ataques verbales e insultos obscenos, y algunas mujeres en su personal presentaron demandas en su contra por acoso.Su vida en familia también era muy complicada, particularmente las relaciones con sus exesposas. Una de ellas, Mary Loncar, lo acusó de bigamia en una denuncia de delito. Un gran jurado del Condado de Dallas le fincó el cargo, mismo que luego le fue retirado por falta de jurisdicción.Loncar estuvo entre las noticias más destacadas durante mayo de 2008, cuando fue herido de gravedad en una colisión con un camión de rescate de incendios de Dallas.El camión, rumbo a una emergencia, se estrelló contra el Bentley 2008 de Loncar, justo del lado del conductor, lo que le produjo la rotura de su pelvis y de 10 costillas, creando el colapso de uno de sus pulmones.La Oficina del Forense dijo que los resultados de los análisis del cuerpo muy probablemente se hagan públicos hoy lunes.

