Esperan que zona de Castner Range quede protegida bajo ley

El presidente Obama ha destinado más de 3.9 millones de acres de tierra como monumentos nacionales bajo la ley para la Preservación de las Antigüedades de Estados Unidos de 1906.Con ello, representantes de El Paso confían que la zona montañosa de Castner Range, situada entre la carretera US 54 al noreste de las Montañas Franklin y que es propiedad de Fort Bliss, se sume a la cuenta, ya que sólo quedan 47 días para que culmine su mandato, que será el próximo 20 de enero.El congresista demócrata Beto O’Rourke dio a conocer el año pasado el proyecto de ley del Monumento Nacional de Castner Range, zona montañosa que cuenta con una extensión de alrededor de 11 millas cuadradas y que es propiedad de Fort Bliss.El proyecto tiene como propósito proteger esta zona para futuros proyectos de desarrollo y expansión incluyendo la creación de un parque recreacional que sería incorporado al parque Estatal de las Montañas Franklin.O’Rourke manifestó que al convertirse en patrimonio nacional, la zona debe estar en perfectas condiciones para su uso recreacional incluyendo la limpieza de cerca de la cuarta parte del total de esta zona.De acuerdo al estudio titulado “Plan de Uso de Tierra de Castner Range”, publicado en noviembre de 2013 por expertos del tema, algunos sectores de la montaña se encuentran actualmente contaminados con Municiones y Explosivos de Consideración (MEC), y a su vez se han visto afectados por las minas y artefactos sin explotar.El documento indica que esto se debe a que ciertas áreas fueron utilizadas desde los años treintas hasta finales de los sesentas como zona de experimento militar, y que aunque algunas divisiones ya hayan sido desinfectadas desde 1994 hasta la fecha, continúan existiendo artefactos enterrados.“Las zonas afectadas están cerca de la carretera US 54 y el costo de la limpieza es de más de un billón de dólares que Fort Bliss debe pedirle al gobierno federal por ser el propietario y que hasta ahora no se sabe si se aprobará o no”, manifestó O’Rourke.Y agregó: “Estamos concientes de este problema y tenemos en mente restringir el acceso de estas áreas peligrosas a los usuarios del futuro parque”.Gil Tellez, portavoz de la Base Militar de Fort Bliss, declaró que el Comando del Ejército Ambiental de los Estados Unidos es el organismo encargado de la investigación de remediación de posibles explosivos del sitio y que hasta ahora no hay planes para la continuidad de esfuerzos de limpieza.Janae’ Reneaud, directora de Frontera Land Alliance, institución sin fines de lucro encargada del proyecto Castner Range, dijo que si Castner Range se convierte en un monumento nacional pasaría a ser propiedad de la Oficina de Administración de Tierras (BLM), y con ello se implementarían regulaciones más estrictas a favor de los visitantes del parque.

