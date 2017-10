Invade al Centro el espíritu navideño

La Ciudad de El Paso tiró la casa por la ventana y se redimió con los fronterizos al congregar en las cercanías de la Plaza San Jacinto –también conocida como ‘de los Lagartos’– luces, comida, espectáculo y juegos pirotécnicos.La fiesta comenzó alrededor de las 4:30 de la tarde con la presentación de la Banda Militar de la Primera División Blindada, después el Coro Franciscano del Seminario de San Anthony interpretó cánticos y villancicos que motivaron la admiración y el aplauso de los congregados.Previo al despliegue de los juegos pirotécnicos y el encendido del árbol navideño, el administrador municipal presentó un video en el que se concentraron los proyectos en los que se trabajó en este año y las compañías que se lograron establecer en El Paso durante este tiempo.Después, el cielo se iluminó, más o menos a las 5:55 p.m., y el árbol navideño brilló para todos. Empero, este año, no se usó el pino histórico que por años se ha utilizado para esta época. En su lugar se utilizó un molde de plástico, cables y estructura de hierro, algo que, según algunos espectadores, le quitó esplendor al evento.El pino histórico es de tipo afgano –también conocido como Mondell–, tiene actualmente 38 años y fue trasplantado del Valle Alto a la zona del Centro de la ciudad en 1998. Esto se llevó a cabo mediante una donación de Corrine Boyce, en memoria de su difunto esposo, Charles ‘Chuck’ Boyce.Este se ha convertido en una pieza oficial de la ciudad, al ser considerado como el árbol navideño de El Paso por lo que el hecho causó extrañeza entre los asistentes. Este año, el árbol fue cubierto con una serie de luces que caen en cascada y que lo hacen pasar desapercibido como si fuera uno más de los 120 árboles que hay en la plaza.Previo al encendido de las luces, el alcalde Óscar Leeser, se dirigió al público presente con mucho garbo: “Cuando empezamos en abril les pedí perdón, en nombre de la Ciudad por el retraso en el parque, pero les digo esta noche, no les pedimos perdón por toda la calidad que van a recibir”, en relación a las actividades que su municipalidad había preparado para este día.El Centro de la ciudad no sólo brilló por la Celebración de Luces, y su esperado desfile e iluminación de San Jacinto Plaza, sino por los mercados y bazares dispuestos en cuadras adyacentes al Teatro Plaza y el estadio de Los Chihuahuas. A esto hay que agregar la instalación, hasta el 8 de enero, del WinterFest, con la pista de hielo y el enorme globo de nieve donde los residentes fronterizos pueden tomarse una foto del recuerdo.“Aprovechamos el Desfile de las Luces para juntarnos con la familia”, comentó Pablo Loera, residente del Noreste de la ciudad. “Antes me traían mis papás y era una fiesta que esperaba con ansias”, recordó Laura Fierro, residente del Oeste, “ahora yo traigo a mis hijos para seguir la tradición”.La invitación está hecha, llegó la Navidad a la ciudad.

