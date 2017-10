Sanan con el poder de la risa

El grupo de Estrella Dorada de Doctores de la Risa nació en la ciudad de El Paso, con un personal de 15 médicos capacitados y certificados, visitan los lugares más vulnerables de El Paso y Ciudad Juárez para brindar un sonrisa a aquellos en situaciones complicadas por salud o en condiciones desfavorables.‘La gente piensa que somos entretenedores o payasos, pero no es así. Nuestro trabajo tiene una base y el enfoque de la terapia de la risa es la salud emocional. Creemos en el poder de la risa y sabemos lo saludable que puede ser que las personas se rían’, dijo Stephanie Miranda, mejor conocida como la doctora Bombón para sus pacientes y además fundadora del equipo de doctores de Estrella Dorada en El Paso.Y es que, según Miranda cuando un paciente llega al hospital, en automático y sin darse cuenta, se posiciona en un estado de depresión.‘Está comprobado, que si un paciente está contento, el dolor físico disminuye, el apetito se eleva y el medicamento se vuelve un 80 por ciento más efectivo’, dijo Miranda.La risoterapia deriva de la combinación de ejercicios de respiración del yoga con ejercicios de risa y se fundamenta en un hecho científico.Estipula que, aunque el paciente ría de verdad o simule que está carcajeándose, el cerebro no reconoce la diferencia entre la risa real o la risa fingida, por lo tanto, se obtienen los beneficios fisiológicos, bioquímicos y psicológicos, gracias a la secreción de endorfinas y otros químicos ‘del bienestar’ durante el acto de la risa.‘Nosotros trabajamos con tres pilares fundamentales: el paciente, su equipo médico –como las enfermeras y doctores– y con la familia. A veces no sabes quién puede necesitar más la terapia, si el enfermo o la madre que está ahí a su lado preocupada por el mejoramiento de su hijo’, dijo Miranda.Desde el hospital infantil, reos en centros de detención, casas de asistencia de adultos mayores, el área de oncología y los niños refugiados en centros de inmigración local, han pasado como pacientes de la doctora Bombón y de su equipo de trabajo.‘Teníamos 40 niños de los que detiene inmigración en un terapia y dejamos a los niños con una energía increíble, queremos que se sientan bien, que aunque estén detenidos y no sepan que es lo que vaya a pasar, por lo menos se despejan y se acuerdan que son niños otra vez’, dijo Miranda.Aquí en El Paso, la doctora Bambina, la doctora Chispita, la doctora Lucecita, la doctora Princesa, el doctor Alegría, el doctor Karyn, la doctora Corazón y la doctora Bombón, presentan globoflexia, cantos, baile y otras actividades.‘Creo que es una manera de restaurar el optimismo en los pacientes, de demostrarles que sin importar dónde estés y por lo que estés pasando, debemos siempre tratar de estar contentos y reír siquiera un poco, porque el beneficio que brinda a nuestra salud es magnífico’, expresó Miranda.La organización sin fines de lucro o de remuneración económica, se compone por tres grupos a nivel internacional, pero con fundación local en El Paso, Texas.La doctora Bombón, fundadora del club, escribe en la receta las recomendaciones para cada paciente, y pueden ser desde reír 5 minutos al día, ver películas cómicas hasta sonreír cada media hora.Miranda expresó que ha sido un largo camino para iniciar con el grupo en la ciudad. ‘Mi primer negocio aquí en la ciudad fue vender burritos, hasta que un amigo me invitó a gestionar préstamos y me involucré en las hipotecas y bolsa de valores’.‘Pero es un negocio muy estresante, la mayoría de las personas que se dedican a este negocio tienen mucha presión y ha habido personas que mueren de taquicardia o ataques al corazón, entonces en el 2012, definitivamente dije ya no puedo, encuentro la terapia de la risa, la tomo y veo que los resultados son muy buenos’, expresó Miranda.La doctora Bombón detalló que tiene 4 años trabajando como doctora de la risa, ‘me sacó del estrés, es increíble cómo la gente te mira, y ves el efecto que logras en esa vida, ver esa sonrisa en un niño con cáncer o en un ancianito no tiene precio’, concluyó.Con 4 años de operación en la región, el equipo de Estrella Dorada de Doctores de la Risa o ‘Gold Star Laugh Doctors of El Paso’, continúa con su misión, que es brindar un momento de alegría así como mejorar la salud de sus pacientes mediante la risa y el buen humor.‘Usar la nariz roja es bien mágico, es la máscara más pequeña del mundo pero te convierte en otro personaje al instante’, concluyó la doctora Bombón.