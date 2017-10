Se suicida estudiante víctima de ciberacoso

Texas City – Familiares de una estudiante de preparatoria de la región de Houston que se suicidó están haciendo campaña a favor de leyes más estrictas contra el bullying cibernético.La familia de Brandy Vela sostiene que el acoso por internet la impulsó a poner fin a su vida.El martes por la tarde, la estudiante de 18 años se disparó en el pecho en el domicilio de su familia en Texas City ante la mirada de sus parientes.Su padre, Raúl Vela, señaló que su hija llevaba meses recibiendo burlas en mensajes de texto que le enviaban a través de una aplicación de smartphone que no se podía rastrear. El padre explicó que alguien había abierto en Facebook una página falsa con el nombre de su hija, creando otro medio para el ciberbullying.El martes, Brandy envió a familiares un e-mail en el cual les avisaba que iba a matarse. Los parientes acudieron a toda prisa a casa y la encontraron viva.“Tratamos de persuadirla de bajar la pistola, pero estaba decidida”, dijo Raúl Vela a KHOU-TV. “Dijo que había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Haber tenido que ver eso fue algo muy desafortunado. Es difícil que la hija de uno le pida darse la vuelta. Se siente impotencia”.En el último mensaje de texto que Brandy Vela envió a su familia desde su celular se leía, “los quiero mucho nada más por favor recuerden eso y siento mucho todo”.La familia dice que a Brandy la hostigaban básicamente por su peso.“Hacían en internet sitios como si ella buscara con quién salir, y en los sitios ponían su número y ponían su foto y mentían sobre su edad y decían que se ofrecía para sexo gratis, que la llamaran”, dijo Jacqueline Vela.La familia dijo haber reportado el acoso ante el distrito escolar de Texas City y varias corporaciones policiacas.“La escuela era un entorno seguro para Brandy”, dijo la vocera del distrito escolar Melissa Tortorici. “Tenía muchos amigos y sus compañeros y profesores la apreciaban. Antes del receso de Acción de Gracias hizo saber a la escuela que alguien de fuera de la escuela la estaba hostigando con mensajes en su celular. Nuestro policía lo investigó, y no se pudo rastrear la aplicación que estaban usando para mandarle los mensajes. La invitamos a cambiar su número telefónico”.Brandy Vela cambió de número, pero los acosadores siempre la encontraba, explicó su familia.“Tenemos muchos reportes sobre el incidente, y siempre dicen lo mismo: no pueden hacer nada al respecto”, dijo Jacqueline Vela.El Departamento de Policía de Texas City informó mediante comunicado que continúa investigando las quejas de los Vela. Jacqueline Vela dijo a KPRC que ella y sus familiares tienen una buena idea acerca de quién pudo haber estado detrás de los ataques y han estado colaborando en las indagatorias.El padre dijo tener la esperanza de que se promulguen leyes más estrictas contra el ciberacoso y exista una mayor concientización sobre el problema para dar así más sentido a la muerte de su hija.

