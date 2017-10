Agentes virtuales revisarán en puentes

El Paso– El Gobierno estadounidense puso a prueba en Nogales, Arizona su sistema Avatar que consiste en un "agente virtual" que hace una primera revisión a viajeros en los cruces internacionales y aeropuertos.De acuerdo con uno de los desarrolladores de dicho sistema, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) busca extender en menos de un año el plan piloto a todos los puertos de entrada en la frontera.Aaron Elkins, investigador de la Universidad de Arizona que participó en el desarrollo del ‘agente virtual’, explicó que éste entrevistará a los viajeros y determinará quién es admisible en ese momento y quién debe ir a una inspección adicional.Explicó que el viajero se debe acercar a un quiosco, el cual escanea la identificación y luego realiza preguntas de rutina por medio de un micrófono.Dependiendo en las respuestas de la persona, Avatar provee una evaluación de riesgo y refiere a las personas que necesitan una mayor investigación con un agente secundario; un ser humano.CBP no confirmó ni negó ayer la próxima puesta en marcha del programa en esta frontera.El sistema está siendo perfeccionado por el Centro Nacional para la Seguridad de la Frontera e Inmigración, con el apoyo de la Universidad de Arizona.“Este sistema tiene el potencial de funcionar como agente virtual que dejaría más tiempo al personal humano para hacer otras tareas, además de proveer una decisión más (científicamente) acertada”, dijo Elkins.Como parte de la fase de prueba del agente virtual, CBP instaló durante varios meses en Nogales, Arizona un quiosco de Avatar que entiende español e inglés, con el objeto de probar su capacidad para agilizar las solicitudes de entrada al país.Los viajeros que cruzaban la frontera mexicana entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona se sometían instantáneamente a una verificación de antecedentes penales, aduanas, inmigración, agricultura y bases de datos de terroristas. El proceso también incluyó controles biométricos de huellas dactilares, y luego una entrevista con un oficial del CBP.Como parte de la prueba de Avatar en Nogales, oficiales humanos del CBP vigilaban las entrevistas piloto realizadas por el sistema cibernético que les proporcionaba información automatizada que podían utilizar para llevar a cabo entrevistas de seguimiento.“Las respuestas de los interrogatorios que Avatar marca como cuestionables o que ameriten seguimiento –que utiliza el reconocimiento del habla, la dilatación de las pupilas, y el software de detección de anomalías de la voz–están codificadas con colores verde, amarillo o rojo para resaltar la gravedad potencial de las respuestas dudosas”, dijo el investigador.Aunque CBP se negó a confirmar los planes que tiene para Avatar, Elkins explicó que uno de los objetivos de la agencia federal es la implementación de varios quioscos que pueden administrar las entrevistas preliminares y que permitan ahorrar tiempo al hacer el interrogatorio cara a cara de seguimiento.Entonces, ¿es Avatar un detector de mentiras? Elkins no lo describe de esa manera. “El quiosco no está diseñado para indicar que un entrevistado está mintiendo o para el diagnóstico de la intención de esa persona”, enfatizó el investigador.El quiosco analiza la voz de un entrevistado para detectar las “anomalías” que merezcan obligar a profundizar en una respuesta concreta, detalló.“La detección de anomalías se basa en características vocales, cambios en factores tales como la velocidad, el volumen, el tono y la entonación, que podrían estar relacionadas con diferentes estados emocionales, de excitación y cognitivos”, dijo Elkins.El software de reconocimiento de voz del quiosco puede alertar cuando, por ejemplo, una persona reconoce tener antecedentes penales.Elkins y todo un equipo de investigadores han pasado varios años desarrollando el software para el análisis de las respuestas vocales y por escrito a las preguntas y para que el Avatar detecte con mayor precisión las voces de los entrevistados, y les pida que repitan una respuesta si no la entiende.“El sistema sigue en fase de prueba y continuará por varios meses. Sin embargo, en menos de un año podría estar listo para ser implementado en el país. En el momento también el Departamento de Seguridad Interna, agentes fronterizos en Canadá y en la Unión Europea están participando en la prueba del sistema”, dijo Elkins. (Juliana Henao/ El Diario de El Paso)

