Acusan que muro fronterizo amenaza vida silvestre de parque Big Bend

Parque Nacional Big Bend, Texas — Los opositores a un vasto muro fronterizo, propuesto por el presidente electo, Donald Trump, dicen que dicha construcción mermará el turismo e iniciativas de conservación en el Parque Nacional Big Bend y en otros lugares, de acuerdo con el reporte de un periódico.Los opositores argumentan que el parque Big Bend fue en un inicio concebido como Parque para la Paz Internacional Big Bend, extendiéndose desde Texas hasta México, y que un muro arruinará su visión original.Pero los partidarios del muro argumentan que la seguridad fronteriza es de suma importancia y que las inquietudes de que su construcción llegue a amenazar a la vida silvestre y socavar la belleza del parque son de índole secundaria, según el Dallas Morning News.“La idea de poner un muro desde Brownsville hasta San Diego no puede ser pasada por alto”, dijo Shawn Moran, vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, el sindicato que representa a los agentes de la Patrulla Fronteriza.El sindicato apoyó al candidato Trump y ahora lo está asesorando en cuestiones de seguridad en la frontera.“Podemos ver cada sector de la frontera y decidir. ¿Podremos acaso controlar un área sin la necesidad de una cerca? Si la respuesta es que sí, entonces podremos ver que se puede hacer al respecto”, dijo Moran al periódico. “La seguridad debe ser primero”.Pero Rick LoBello y otros argumentan que las aumentadas medidas de seguridad pueden ser adoptadas sin la construcción de una barrera fronteriza, y de tal manera se permitirá que las prometedoras iniciativas de conservación continúen funcionando, tales como la recuperación de los osos negros en Texas y México.“Un enorme muro en Big Bend básicamente destruirá la calidad de la vida silvestre que en Big Bend se protege”, dijo LoBello, miembro de la Coalición Greater Big Bend, un grupo no lucrativo que aboga por crear un parque binacional o área protegida.El Presidente Franklin D. Roosevelt le escribió al Presidente mexicano Manuel Ávila Camacho en 1944, el año en el que el parque nacional fue creado, para decirle que Big Bend no estaría terminado hasta que “ambos lados del Rio Grande conformaran un enorme parque internacional”. Los actuales límites del parque se extienden a lo largo de 118 millas (188.8 kilómetros) de la frontera.“Será difícil hacer realidad la visión original de Big Bend si se construye un enorme muro en medio de éste”, dijo LoBello.Pero Moran dijo que se necesita de un muro a lo largo de toda la frontera que sea inaccesible para los contrabandistas. Moran hace mención de los problemas que se viven en la frontera entre Arizona y México en el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, el cual se ha convertido en una ruta preferida por los contrabandistas que portan cargamentos de mariguana, junto con personas que cruzan de manera ilegal hacia Estados Unidos, mientras que en otras partes de la frontera la seguridad ya ha sido reforzada, de acuerdo con el rotativo.Lo que a mí me preocupa es que el Parque Nacional Big Bend quede abierto mientras que se fortifican otras áreas alrededor, dejando que miles de personas crucen por el Parque nacional Big Bend”, dijo Moran.Pero eso es poco probable, según Mike Davidson y otros que viven en la remota región del oeste de Texas.Davidson administra el Transbordador Internacional de Boquillas a lo largo del Rio Grande y cree que el área nunca podría convertirse en una ruta importante del contrabando.“Hay únicamente tres caminos pavimentados que salen de los condados de Presidio y Brewster, y en todos hay retenes de la Patrulla Fronteriza”, dijo Davidson.

