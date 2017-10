Aumenta peaje para peatones a 15 pesos

El jueves, los juarenses que regresaban en vehículo a México se toparon con que tenían que pagar más pesos en los puentes Stanton e Ysleta, ya que el Ayuntamiento de El Paso, propietario de ambas estructuras, ajustó a su favor el tipo de cambio.Ayer le tocó a los peatones lidiar con tal ajuste: Si antes los 50 centavos de dólar se los cobraban en la caseta a 10 pesos, ahora les requieren 15. Guiándose por la paridad peso–dólar, ayer en las casas de cambio, eso equivaldría –quizá– a 11 pesos por los 50 centavos.Los usuarios de las líneas peatonales rumbo al Sur de los puentes Paso del Norte e Ysleta reaccionaron con sorpresa y enfado.‘El Gobierno nomás aumenta, pero no le aumenta a uno su salario’, dijo el usuario del Paso del Norte, Héctor Montelongo. ‘Hacen nomás lo que le conviene a ellos, se olvidan que también afectan nuestros bolsillos’.Otro usuario, Catarino Morales, dijo que el ajuste fue súbito y sustancioso.‘Va afectar el bolsillo, es bastante lo que subió. Cinco pesos de un trancazo es mucho’, dijo Morales, quien se mostró desconcertado cuando se le informó del cambio en la tarifa en pesos.Agregó que él cruza la frontera cuando menos seis veces a la semana, por lo cual ahora el peaje le costará 90 pesos semanales, en vez de 60.Afirmó que dejar de venir a El Paso no es opción para él o su familia, ya que ‘necesitamos la mercancía de aquí’.Berenice Cano, visiblemente molesta, dijo que la autoridad paseña debe tomar en cuenta que está afectando a juarenses cuyo poder adquisitivo ha caído a raíz de la devaluación del peso.‘Deben considerar a toda la gente, no nomás ellos pueden ganar porque nosotros estamos perdiendo, la economía esta muy dura’, dijo.A inicios de semana, automovilistas también externaron su inconformidad ante el aumento en la tarifa para cruzar de El Paso a Juárez ya que ahora costará 15 pesos más –de 60 pesos a 75– regresar a México que ingresar a Estados Unidos en automóvil, si la persona paga en moneda mexicana.Tammy Fonce, vocera del Ayuntamiento de El Paso –propietario de los puentes Ysleta, Stanton y Paso del Norte– indicó que la tarifa en dólares se quedará en 3 dólares, ya que más bien se trata de un ajuste en la paridad peso-dólar.‘No es un aumento como la gente dice, sólo estamos ajustando el tipo de cambio y como el dólar subió, pues tenemos que subir la tarifa en pesos’, comentó la funcionaria.Agregó que la hora de hacer la conversión de peso a dólares, se toma el ‘peso más caro’ de lo que está en las casas de cambio.

