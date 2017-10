Detienen ejecución de padre que mató a sus hijas

Austin – Una Corte de Apelaciones detuvo este viernes la ejecución de un hombre de Dallas para revisar si es mentalmente competente para ser ejecutado por la muerte de sus dos pequeñas hijas hace más de 15 años, mientras su madre escuchaba impotente en el teléfono.La Corte de Apelaciones Criminales de Texas retrasó la ejecución de John David Battaglia, programada para el 7 de diciembre, después que el mes pasado su abogado apeló el fallo de un juez que decidió que se encontraba mentalmente bien para ser ejecutado.La Corte de Apelaciones de Austin le pidió al abogado de Battaglia y a la fiscalía que enviara la prueba de su competencia en 60 días.Este viernes, Michael Mowla, abogado de Battaglia, rechazó hacer comentarios sobre el asunto.Christine Womble, la fiscal que maneja el caso para la Oficina del Procurador de Distrito del Condado Dallas, no contestó la llamada que pretendía conocer su opinión al respecto.Battaglia fue condenado por matar a sus hijas, de 6 y 9 años, en su apartamento en Dallas en mayo del 2001.Autoridades dieron a conocer que mató a las niñas para regresar con su ex esposa, quien era su madre, quien se quejó de él con el oficial de libertad condicional, lo cual dio lugar a una orden de arresto.Battaglia de 61 años, iba a ser ejecutado el 30 de marzo, pero una Corte Federal de apelaciones la detuvo para que fuera revisada su competencia mental.Después de una audiencia que duró dos días y se efectuó el mes pasado en Dallas, el juez estatal de distrito Robert Burns determinó que Battaglia era competente mentalmente para ser ejecutado.Decidió que Battaglia estaba fingiendo delirios que podrían hacerlo inelegible para recibir el castigo capital, de acuerdo a un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos.La Suprema Corte determinó que un prisionero puede ser ejecutado si está consciente que va a ser ejecutado y tiene un entendimiento racional de la razón por la que está enfrentando ese castigo.En los documentos de la Corte, Mowla dijo que el fallo de Burns era “incorrecto y no tenía fundamento”.La Fiscalía del Condado Dallas argumentó que Battaglia recibió “todo el proceso justo al que tiene derecho”, de acuerdo a las leyes federales y al Estado de Texas.

