Su salud es primero

La obesidad infantil, problema de salud que alcanzó el grado de ‘epidemia’ en México al llegar al primer lugar mundial el año pasado, según la organización Panamericana de la Salud (OPS), es una cuestión en la que deben estar ocupados los padres de familia.Si el médico o pediatra ya observó que su hijo tiene un problema de exceso de grasa corporal, lo que supone un condicionante para su salud en general, es momento de acudir al especialista.Sin crear temor, lleve a su hijo al nutriólogo para que ambos aprendan a comer de manera balanceada, y para que le dé opciones de platillos saludables que sean atractivos para el menor y no los rechace.Las familias en América hace tiempo que reemplazan los alimentos naturales por procesados, lo que ha provocado este alarmante índice de obesidad en niños y adultos.Por ello, la observación que hace la nutrióloga Fernanda García es la de promover el consumo de alimentos naturales y hacer ocasionales las comidas fuera de casa.¿Pero cómo hacer que mi hijo coma verduras? Al ser este grupo de alimentos el que más rechaza el niño, García aconsejó algunos ‘trucos’ para disfrazarlas y servirlas siempre en las comidas.“Por ejemplo podemos hacer una crema de espinacas o de brócoli y bañar el pollo o tacos en ella”, indicó.Dijo que otro punto importante es hacer muy colorido el plato del niño, mezclando frutas y verduras, como se puede hacer en una ensalada que tenga espinacas, pollo, manzana y fresa.“Algo muy importantes es evitar que consuman jugos, ya que tienen alta concentración de azúcar y el azúcar se convierte en grasa. Podemos mejor prepararles aguas de frutas naturales, como naranjadas, limonadas o agua de sandía”, agregó.De nada sirve que el pequeño vaya a consulta con el nutriólogo si en casa nadie lo acompaña en esa nueva aventura de aprender a comer.Para él o ella, comentó García, no debe ser un castigo, ni debe sentir que está a dieta.Esta idea se disipará, dijo, si toda la familia se involucra en una dinámica y todos juntos comen alimentos nutritivos.“Hay que cuidar también el consumo excesivo de embutidos, recomendados solamente un par de días a la semana, y vigilar que las cenas no sean de puro carbohidrato, como un pan con mantequilla y mermelada. En lugar de eso le podemos hacer una quesadilla con queso panela”, concluyó.Fernanda García/Licenciada en Nutrición/Teléfono: (656) 135-70-48 y 406-72-85

