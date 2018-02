En el escabroso panorama actual, resulta difícil pensar en tener una familia cohesionada, con fuertes lazos y una armonía que reine entre todos sus miembros.Lograrlo no es una tarea sencilla ni producto de la casualidad, hay que trabajar en ello. Las familias sólidas se forman cuando quienes las integran combinan voluntad, visión y empeño.En este tenor, el escritor y conferencista Stephen Covey enlistó siete principios para tener una familia altamente efectiva.Conocedora de lo propuesto por Covey, Victoria Ortiz, licenciada en Intervención Educativa, explica los siete hábitos que ayudan a que la familia tenga éxito.De inicio, quien es directora del Centro de Tecnologías del Aprendizaje (CETAP), enfatiza que los padres están educando a una nueva generación y que ser efectivos “tiene que ver con el hecho de que realmente podamos cumplir con nuestro papel como padres de familia, tomar el liderazgo”.“Lo primero que sugiere el autor es que, como familia, debemos tener una visión clara de nuestro destino y compartirlo”.Covey también habla de tener ‘un plan de vuelo’ para saber cómo llevar a cabo la visión“Para que una familia tenga éxito hay que tener claras tres cosas: un destino, un plan de vuelo y una brújula”, era su lema.“Es la habilidad de actuar con base a principios y valores, en vez de reaccionar a la emoción o a la circunstancia”, explica Ortiz.Agrega que esto implica desarrollar la capacidad de hacer una pausa para dar respuestas sabias.“Esto nos lleva también a trabajar la inteligencia emocional. Venimos de una generación en la que no había mucha información y no nos enseñaron a cómo manejar nuestras emociones y frustraciones”.Primero se debe definir qué clase de familia quieres ser e identificar qué principios te van a ayudar a lograrlo.Con esta perspectiva clara, lo que sigue es que todos se involucren, “crear un plan juntos como familia, que se lleve a cabo y que todos se sientan parte de él”.Se pueden tener mil actividades y obligaciones, pero la familia es primero.“Actualmente las familias se aíslan, la misma tecnología está creando un ambiente turbulento, sin embargo, la familia es donde se desarrolla el armamento moral de las personas, si los hijos se siente armados van a tener fuerza para afrontar las situaciones de la vida”, declara Ortiz.Siendo así, no importa qué se deje de lado, se debe entablar un acercamiento con cada miembro de la familia, tiempos en los que más allá te tener una comunicación, se logre una conexión.“Hay madres solteras muy ocupadas que están haciendo hasta lo imposible por sacar adelante a sus hijos, pero primero lo primero, ve y trabaja, pero al regresar desconéctate para que tu hijo no perciba perturbación y así le puedas dedicar tiempo de calidad”.Hay ocasiones en que son los mismos padres quienes se ponen en competencia. La pareja entra en una dinámica en la que se buscan vencer al otro y no hay nada más negativo que eso.“Se sugiere que siempre se busque lo mejor para todos, sin pretender que alguien pierda”, dice la educadora.Según Covey, para que todos ganen, hay que integrar los principios del respeto mutuo, del entendimiento y de la cooperación creativa en todas las estructuras, los sistemas y los procesos de la familia.Percibimos el mundo a través de lo que somos, de nuestras experiencias, y esa parcialidad muchas veces provoca malentendidos.Para evitarlo, se puede empezar con ser empático, entender al otro, expresar cariño y gratitud, además de brindar reconocimiento.“Las pequeñas amabilidades construyen relaciones de confianza y amor”.“La sinergia en la familia ayuda a crear una cultura en donde se puede enfrentar con éxito cualquier desafío. Es esta energía que brinda el percibir a la familia como un equipo”, expresa Ortiz.Una familia con sinergia celebra las diferencias que hay entre sus miembros, además de tener la capacidad de superarse o adaptarse para superar cualquier problema.En este punto se debe poner atención a nutrir la consciencia colectiva y la visión común.“Hay que atender las cuatro dimensiones de la vida: física, social, mental y espiritual. Por ejemplo los miembros de la familia que hacen ejercicio juntos no sólo forman su fortaleza y resistencia física sino que también aumentan su cercanía”, concluye.Victoria Ortiz/licenciada en Intervención Educativa con maestría en Investigación y Docencia/directora del Centro de Tecnologías del Aprendizaje (CETAP)/correo electrónico: [email protected]

